Amel Bent : Son fils Zayn, un an déjà... Exquise et rarissime photo pour l'occasion !

S'il était possible d'arrêter le temps, on est prêt à parier que tous les parents du monde demanderaient une petite pause. Amel Bent en ferait volontiers partie. La chanteuse de 37 ans, à la carrière fulgurante et au succès toujours bien présent, est à la tête d'une tribu de trois enfants. Deux filles, Sofia et Hana, 7 et 5 ans, et Zayn, le petit dernier de la fratrie, tout juste un an. Ce jeudi 6 avril, le garçon fête son tout premier anniversaire. Un événement que sa célèbre maman a célébré sur Instagram en dévoilant une photo d'elle et lui réunis dans sa story (voir notre diaporama.)

Si le haut du visage d'Amel Bent et de Zayn est coupé, impossible de ne pas déceler la tendresse qui émane de ce moment câlin entre une maman et son fiston. "Un an" écrit d'ailleurs Amel Bent en légende de la photo, où l'on voit Zayn, tétine dans la bouche, la main sur les yeux de sa maman, visiblement gênée mais trop attendrie pour oser dire quoique ce soit. Il y a douze mois, l'ex-candidate de Nouvelle Star rencontrait son bébé pour la première fois, un poupon qui a désormais tout d'un grand !

Les galères du début oubliées

Quelques semaines après avoir donné naissance à son petit garçon, Amel Bent se confiait sans filtre auprès de ses abonnés dans un live Instagram. L'artiste, désormais coach dans The Voice, révélait que tout n'était pas aussi rose que ce que les internautes pouvaient croire sur les réseaux sociaux.

"Le premier mois, ça a été un peu énervé ! J'avais oublié comment les bébés criaient beaucoup. j'avais du mal à me concentrer, j'ai eu des moments spéciaux, surtout le matin" expliquait-elle. D'autant plus qu'à l'époque, Patrick Antonelli, papa de ses enfants, n'était pas encore sorti de prison : "J'ai eu des petits rushs où je me retrouvais à coiffer ma fille avec une main, à donner le biberon à mon fils avec l'autre..." Heureusement pour elle, les choses ont fini par rentrer dans l'ordre : "Ça y est ! Grâce à Dieu, il commence à faire ses nuits donc tout va bien !" Et le bonheur semble toujours être au rendez-vous.