Amel Bent lynchée par un juré de la Nouvelle Star : révélations 19 ans plus tard

Très prochainement, l'émission culte Nouvelle Star fêtera ses 20 ans sur M6. Cet anniversaire se déclinera en deux soirées et la première est attendue le 15 février. L'événement sera marqué par les présences d'anciens candidats et gagnants emblématiques mais aussi par les retrouvailles du jury inoubliable, composé de Marianne James, Manu Katché, André Manoukian et Dove Attia. Ce dernier a justement accordé une interview au Parisien, parue le 1er février, pour replonger dans ses souvenirs de juré (qu'il a été de 2003 à 2007).

"Ça reste l'une des plus belles aventures humaines que j'ai vécues", a-t-il assuré à nos confrères. Dove Attia n'apprécierait toutefois pas forcément reparticiper à une telle aventure si l'occasion s'y prêtait. "Moi ? Non. Mais l'émission pourrait revenir, le concept est exceptionnel. Seulement, les jurés diraient les choses différemment. C'était une autre époque, on ne pourrait plus dire à quelqu'un : 'Qui t'a dit que tu chantais bien ? - Mes amis. - Eh bien change d'amis !' On était spontanés, mais on pouvait être gênés. Moi, j'avais des remords parfois...", a-t-il reconnu.

J'étais énervé

Et justement, Dove Attia en a eu avec une des figures emblématiques de l'émission : Amel Bent. La célèbre chanteuse a été révélée grâce à la Nouvelle Star en 2004, lors de la saison 2. Elle s'était classée troisième de la compétition, derrière Julien Laurence et le grand gagnant Steeve Estatof. Mais à l'époque, Dove Attia n'avait pas du tout cru en elle et s'était montré rude au moment de son casting. "Avec Amel Bent, oui. Quand elle a chanté, j'ai merdé, mes amis du jury venaient de refuser un candidat que j'aimais beaucoup, j'étais énervé, je lui ai dit qu'elle avait une voix de karaoké", s'est-il souvenu.

Mais à l'étape suivante, le producteur n'avait cette fois eu aucun mal à reconnaître le talent de l'artiste. "Ensuite, au théâtre, j'ai oublié et j'entends quelqu'un, je dis 'C'est qui cette tueuse ?' (Il sourit) J'ai dû m'excuser platement. Tout le monde se trompe".

À noter que, outre l'anniversaire de Nouvelle Star, Dove Attia fait également reparler de lui aujourd'hui pour sa nouvelle comédie musicale Molière, l'opéra urbain à découvrir à la rentrée prochaine.