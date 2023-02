Amel Bent choquée par ses deux filles : ce "mystère" chez Sofia et Hana qu'elle aimerait bien résoudre

Rares sont les candidats de télé-crochet à faire carrière à présent. C'est surtout par le biais des réseaux sociaux que les artistes en devenir aiment se faire connaître. Mais en 2004, Instagram et autre Tiktok n'existaient pas. C'est la raison pour laquelle des artistes amateurs passaient les castings de Nouvelle Star. Julien Doré, Christophe Willem ou encore Amel Bent ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Cette dernière n'a pas remporté la saison mais elle fait bien plus parler d'elle aujourd'hui que le gagnant Steeve Estatof.

L'année prochaine, Amel Bent fêtera ses 20 ans de carrière. Un anniversaire bien particulier qu'elle doit à une carrière rondement menée et des titres bien choisis. Parmi eux, Ma Philosophie, la toute première chanson qu'elle a sortie et qui, deux décennies plus tard, résonne encore dans toutes les têtes. Un succès qu'elle n'explique pas vraiment mais qu'elle accepte avec plaisir : "Elle est magique cette chanson. A l'époque, j'ai 18 ans et je voulais absolument que ce soit le premier single de mon premier album, confie-t-elle à Nice Matin. C'est parti de quelque chose de tellement personnel. Je parle vraiment de ma condition à l'époque, mon parcours très personnel, mes complexes, ma couleur, mes galères, mes rêves aussi... [...] Ça veut juste dire qu'on se ressemble tous énormément. Beaucoup plus que ce qu'on pense."

Elle ne croit pas si bien dire puisque comme elle l'a fait savoir dans la suite de son interview au quotidien niçois, Amel Bent a même constaté que ses deux filles, Sofia, 7 ans et Hana, 5 ans, la connaissaient aussi alors même qu'elle ne leur a jamais fait écouter : "A la maison, on n'a pas la télé, donc mes filles n'ont jamais vu de clips. Et je n'ai évidemment pas de disque de moi. Et c'est dingue, elles connaissent Ma Philosophie par coeur. C'est un mystère pour moi. Je leur ai demandé 'Mais comment vous connaissez cette chanson ?' Elles m'ont répondu 'Maman, tout le monde la connaît.' [...] Le choc."

Hana et Sofia, premières fans de Ma Philosophie

Amel Bent n'arrive toujours pas à comprendre comment ses filles peuvent aussi bien connaître ce morceau : "On est en 2023 et mes filles me chantent Ma Philosophie, mes propres enfants auxquels je ne l'ai jamais fait écouter." Reste à savoir si Zayn, bientôt 1 an et petit dernier de son histoire d'amour avec Patrick Antonelli, aura lui aussi les paroles ancrées dans la tête.