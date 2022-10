Amel Bent s'improvise coiffeuse et coupe les cheveux de son fils Zayn, le résultat est bluffant !

Né en avril dernier, le petit Zayn a déjà tout d'un grand ! Très stylé à seulement 6 mois, le fils d'Amel Bent et de Patrick Antonelli arbore une coiffure digne des plus grands mannequins (et/ou footballeurs ?). Un dégradé court avec une longue masse de cheveux sur le dessus de la tête permettant de réaliser une mini queue-de-cheval ou chignon. Et ce n'est pas une coiffeuse qui a réalisé cette coupe très tendance mais bien sa maman (forcément très fière de son travail).

Le 26 octobre 2022, Amel Bent a ainsi partagé sa nouvelle oeuvre d'art capillaire dans une story Instagram. "Ce matin on a fait atelier coiffure... et premier dégradé pour Zaza by me", écrit l'interprète du titre Ma Philosophie en légende. Sur l'image, l'adorable petit Zayn a comme toujours le visage dissimulé derrière une large émoticône en forme de coeur. Doté également d'un style vestimentaire sans pareil, le petit garçon porte un tee-shirt rose ainsi qu'un bavoir vert pastel assorti à son biberon. Histoire d'être classe jusqu'au bout du bib's (voir le diaporama) !

Je suis juste heureuse et comblée

Très heureuse depuis que son amoureux est sorti de prison (il a été incarcéré pour trafic de faux permis de conduire), la chanteuse de 37 ans est également maman de Sofia (6 ans et demi) et d'Hana (5 ans). Aidée par sa belle-mère pendant la détention carcérale de sa moitié, elle était apparue très heureuse dans l'émission 50 Minutes Inside face à Nikos Aliagas.

"Je ne vous ai jamais vu aussi épanouie dans votre corps et dans votre façon d'être", lui indiquait l'animateur, "J'ai arrêté d'essayer de figer le temps. J'ai accepté mes changements, même physiquement. (...) Pour rien au monde je retournerai à mes 20 ans. Parce qu'à mes 20 ans y'a pas Sofia, Hana, Zayn, Patrick, mes 7 albums, The Voice... Il n'y a pas tout ce qui fait aujourd'hui que je suis juste heureuse et comblée. Il y a tellement de choses merveilleuses dans ma vie que pour rien au monde je retournerai en arrière" avait-elle répondu avec beaucoup de sagesse.

En juin dernier, Amel Bent avait également dévoilé son dernier tatouage. Sur une vidéo partagée sur Instagram, elle apparaissait ainsi avec le prénom "Zayn" tatoué sur l'avant-bras. Un petit garçon qu'elle a donc déjà dans la peau.