Steeve Estatof (Nouvelle Star) a bien changé : le chanteur dévoile un nouveau look

Steeve Estatof s'est fait discret ces dernières années. Le gagnant de la saison 2 de Nouvelle Star (2004) est malgré tout actif sur son compte Facebook. Et en juillet dernier, il a partagé une vidéo sur laquelle on peut découvrir qu'il a bien changé.

En 2001, Steeve Estatof a participé à l'émission de TF1 Rêve d'un soir, présenté par Arthur. Mais c'est en 2004 qu'il a été révélé au grand public en participant à Nouvelle Star, sur M6. A l'époque, le programme était présenté par Benjamin Castaldi et André Manoukian, Dove Attia, Marianne James et Manu Katché composaient le jury. Il a été sacré face à Julien Laurence. Cela lui a permis de sortir son premier album A l'envers, qui a connu le succès. Séduits par son talent, Axel Bauer, David Hallyday, Olivier Schultheis ou encore Najoua Belyzel lui avaient écrit des morceaux.

Quatre ans plus tard, en 2008, Steeve Estatof a sorti son deuxième opus Le Poison idéal et en 2015, c'est Baby Bust qui voit le jour. Enfin en 2021, il présente son dernier album Time Machine. En parallèle, Steeve Estatof est professeur de chant à l'École de Musiques Actuelles de Montluel, près de Lyon. Et il continue à se produire sur scène comme en témoignent des vidéos postées sur sa page Facebook. Sur la dernière, il affiche d'ailleurs un look bien différent qu'à l'époque de Nouvelle Star.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Steeve Estatof devait se produire au Communay Rock Fest 2022 (qui a eu lieu les 22 et 23 juillet dernier). Pour inviter son public à venir le voir, le chanteur et musicien de 49 ans a publié une vidéo de lui en train de chanter, accompagné de sa guitare électrique. Pour l'occasion, il avait enfilé des lunettes de soleil et avait coiffé ses cheveux en piques.