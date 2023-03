"C'est pas de la triche ?" : Un Talent déjà très connu, ce lien improbable qu'il a avec Enora Malagré

Le 18 mars 2023, Xavier Polycarpe a fait beaucoup parler de lui lors des auditions à l'aveugle de l'émission The Voice. Au piano, le musicien a commencé à interpréter le titre So Lonely de Police. Très vite, l'homme s'est lève tel un véritable showman et joue avec le public. Une personnalité et une voix qui ont su séduire les quatre membres du jury. Une fois face à Bigflo et Oli, Vianney, Zazie et Amel Bent, le chanteur s'est finalement fait reconnaître par le mari de Catherine Robert. "Je te connais, non ? Tu es dans Gush !, s'est-il exclamé. Tu es un monstre, tu étais déjà un monstre et ça me fait plaisir de te voir."

"Je n'ai jamais vu ça dans The Voice ! Mais ce n'est pas de la triche que tu sois là du coup ? Car tu as déjà une carrière de fou en fait, ça se voit", ont ajouté Bigflo et Oli. Xavier Polycarpe s'est ensuite justifié de sa présence en expliquant qu'il souhaitait désormais faire une carrière solo : "Oui mais là justement je me lance en solo en fait j'ai toujours été dans des groupes donc là c'est une grande étape pour moi". Une belle leçon d'humilité et de courage selon Vianney. L'homme s'est ensuite présenté comme musicien "depuis quinze ans, vingt ans". Il a été nommé aux Victoires de la Musique en 2011 et a invité à jouer sur scène par le Taulier Johnny Hallyday en 2012.

Y'a pas au-dessus

Fan du chanteur, Amel Bent a confié : "Moi c'e que j'ai aimé c'est que t'as réussi à nous emmener à ton concert c'était ta scène on sent vraiment sans que tu le dises que tu es un vrai homme de scène et ça c'est très très plaisant". Essayant de faire venir l'artiste dans leur équipe, Bigflo et Oli ont ajouté : "Vu que tu es déjà un professionnel, ça nous aidera à gagner, ont-ils plaisanté. On peut t'emmener encore plus loin avec notre regard plus jeune."