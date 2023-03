Vianney a fait pleurer sa femme Catherine : annonce très personnelle face à des milliers de personnes

En couple depuis 2016 avec la belle Catherine Robert, Vianney avait annoncé être devenu papa d'Edgar en octobre 2021. Fou d'amour pour la jolie brune, il l'avait faite pleurer sur scène lors d'un concert le 14 juillet 2021 aux Francofolies. En plein spectacle, le chanteur avait surpris toute la salle avec une sublime déclaration d'amour à son épouse. Comble du romantisme, c'était la date de leur premier anniversaire de mariage (ils se sont mariés le 14 juillet 2020). "C'est vrai qu'il y a quand même une fille du sud qui est avec nous ce soir qui joue du violoncelle avec nous...", amorçait-il face à ses fans, avant que les projecteurs aillent mettre la lumière sur la violoncelliste.

Ému, l'artiste commençait alors à chanter le titre En cloque de Renaud. Une manière d'annoncer publiquement que sa femme est enceinte et qu'il vont devenir parents. Invité dans l'émission 50 Mn Inside, l'interprète du titre Je m'en vais revenait sur cet émouvant moment gravé dans sa mémoire. "Ma femme elle jouait sur scène à ce moment-là et c'est vrai qu'on attendait un enfant et ma femme, j'en parle jamais trop trop mais dans mes chansons parfois je l'évoque et notamment quand je parle de Renaud. J'ai jamais vu une fan pareille de Renaud. Elle connait toute sa vie. Elle connait tout par coeur, par coeur ! C'est une fan absolu ! Donc cette chanson là alors qu'elle attendait un petit bébé c'est... et puis c'est un anniversaire particulier pour nous deux donc... bref ça ce sont vraiment des moments".

On vit des choses tellement dingues

Discret sur sa vie privée, le chanteur tient tout de même à partager les grands moments de sa vie avec ses fans. Face à Nikos Aliagas, il expliquait : "Je comprends qu'on veuille scinder vie privée et vie publique je le fais très bien honnêtement, je me débrouille très bien je trouve mais il y a des moments où la vie privée on vit des choses tellement dingues que c'est trop bien de les partager aussi avec les gens qu'on aime. Des souvenirs comme ça c'est important alors oui c'est vrai que dans ces moments-là je sacrifie un peu de ma vie privée mais ça fait partie de notre histoire, de notre vie de famille aussi."