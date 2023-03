"J'aime vraiment le voir grandir" : Vianney va mettre sa carrière en pause, révélations sur son fils

Devenu l'un des nouveaux visages emblématiques de la scène musicale française en l'espace de seulement quelques années, Vianney s'est révélé au grand public grâce à ses talents de compositeur, mais aussi d'interprète. Ayant déjà mis sa carrière de chanteur entre parenthèse par le passé, le musicien a décidé de faire une nouvelle pause dans ses concerts pour une raison bien précise. En fait, Vianney souhaite désormais s'occuper en priorité de son jeune fils, prénommé Edgar. "J'ai connu les mois les plus intenses de toute ma vie ; aussi j'ai décidé de ne plus tourner avant quelques années", avait-il notamment indiqué sur son compte Instagram, quelques temps après la naissance de son premier enfant.

Invité deNikos Aliagas dans l'émission 50' inside, diffusée le samedi 4 mars 2023 sur TF1, le chanteur s'est de nouveau confié à ce sujet, en expliquant pourquoi il ne va plus se produire en tournée durant les trois prochaines années. "Là, j'en ai plus pendant trois ans. Je dormais pas à la maison, très peu pendant trois ans. J'avais déjà fait une pause de deux ans qui m'avait fait du bien. J'aime bien je crois. J'ai besoin de faire une petite pause. Parce que c'est vrai qu'il y a un bébé, et j'aime vraiment le voir grandir en fait. Et puis tous les anciens me disent que ça passe vite. Donc j'écoute les anciens. Pour profiter, il ne faut pas être en tournée autant que je l'ai fait", a déclaré celui qui officie chaque semaine en tant que coach au sein du télé-crochet de TF1, The Voice. Cependant, Vianney ne compte pas cesser toute activité artistique pendant les trois ans à venir pour autant.