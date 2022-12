Nikos Aliagas et sa chute en direct : révélations 1 mois plus tard, il n'est pas sorti d'affaire...

Ce samedi 17 décembre, c'est l'événement sur TF1 ! Une nouvelle Miss France s'apprête à être élue, un an après le sacre de Diane Leyre et à l'issue d'une soirée qui s'annonce déjà mémorable. Elles sont 30 candidates à espérer remporter l'écharpe et la couronne grâce aux votes du public et du jury (lequel a été modifié à la dernière minute en raison du désistement de l'un des membres). Mais en attendant de connaître le nom de la grande gagnante, ce qui est sûr c'est que les téléspectateurs retrouveront comme toujours Jean-Pierre Foucault à la présentation. L'animateur est aux commandes du programme pour la 28e année consécutive et il l'assure, il ne s'agira pas de sa dernière, n'en déplaise à certains.

"Pour l'instant, les seuls qui l'évoquent (son départ, ndlr), ce sont les journalistes. Tous les ans, la première question c'est : 'Est-ce que vous serez là encore cette année? Et l'an prochain ?' Aujourd'hui encore, un hebdomadaire annonçait que Nikos Aliagas allait prendre ma place", a-t-il expliqué au Parisien. Une rumeur dont a également eu vent Nikos Aliagas, lequel s'est empressé de contacter son confrère pour le rassurer. "J'étais sur la route, Nikos m'a téléphoné en me disant 'Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Évidemment que je ne prends pas ta place'", a-t-il rapporté. Jean-Pierre Foucault a profité de cet échange pour prendre des nouvelles de son ami qui s'était blessé lors d'un prime de la Star Academy au mois de novembre. "Il a encore mal à la jambe, il a encore de la rééducation", a déclaré l'animateur de 75 ans.

Une jambe retournée

C'est le compagnon de Tina Grigoriou lui-même qui avait annoncé sa blessure, laquelle a empêché l'homme de présenter les NRJ Music Awards. Il apportait par la suite davantage de détails sur l'incident lors d'un entretien pour Télé Star. "À la pub, ils ont éteint les lumières et j'ai cru que j'avançais sur du dur, mais je suis tombé et l'autre jambe s'est retournée", avait-il déclaré, précisant avoir une béquille.

Le producteur de la Star Ac', Mathieu Vergne, précisait de son côté que son animateur avait fait une chute d'1m40 et que selon le verdict des médecins, "il y a des petites choses dans le pied, des petits cartilages qui sont un peu fêlés, mais il n'y a rien de sérieux". Le mari d'Ophélie Meunier expliquait tout de même que le processus allait "être très long au niveau musculaire pour qu'il ne souffre plus".