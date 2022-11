"Ça va être long pour qu'il ne souffre plus" : Nikos Aliagas "sonné" après sa mauvaise chute, nouveaux détails

Le 18 novembre dernier étaient diffusées en direct les NRJ Music Awards sur TF1. Un événement très attendu et d'ordinaire présenté par Nikos Aliagas. Mais cette année, exceptionnellement, c'est Camille Combal qui a tenu les rênes. Et pour cause, son aîné s'était blessé quelques jours plus tôt après une chute sur le prime de la Star Academy, rendant son déplacement à Cannes impossible.

D'après les informations du Parisien parues dans la foulée, Nikos Aliagas serait tombé de la partie surélevée de la scène juste au moment d'une pause publicitaire et se serait mal réceptionné. Une mauvaise chute passée inaperçue pour les téléspectateurs car, lorsqu'il a fallu reprendre l'antenne, l'animateur n'a rien laissé percevoir et a très naturellement poursuivi le cours de l'émission. "En coulisses, l'inquiétude est grande. Mais Nikos se veut rassurant. Alors qu'on lui propose de ne pas retourner sur le plateau, il tient à assurer le reste de la soirée", rapportait encore nos confrères.

Le compagnon de Tina Grigoriou a par la suite apporté davantage de détails sur l'incident lors d'un entretien pour Télé Star. "À la pub, ils ont éteint les lumières et j'ai cru que j'avançais sur du dur, mais je suis tombé et l'autre jambe s'est retournée", a-t-il déclaré, précisant s'équiper désormais d'une béquille. Cette dernière avait toutefois été laissée en coulisses le temps de la demi-finale et de la grande finale de la Star Academy remportée par Anisha face à Enola, Louis et Léa.

C'était une chute d'1m40

Dans le podcast How are you ? partagé ce mercredi 30 novembre, Maxime Riou a obtenu de nouvelles informations sur le soir de la chute de la part du producteur de la Star Ac' Mathieu Vergne. "Quand on nous a informés de ça en régie, on est tout de suite arrivé sur le plateau. Il était vraiment sonné. Il avait du mal à marcher, sonné surtout parce que c'était une chute d'1m40. C'est quand même une grosse chute quand on n'est pas prêt (...) et qu'on est surpris", a-t-il expliqué. Le mari d'Ophélie Meunier apprend également que Nikos Aliagas est aussitôt parti faire des examens une fois le prime terminé. Et selon le verdict, "il y a des petites choses dans le pied, des petits cartilages qui sont un peu fêlés, mais il n'y a rien de sérieux". Mathieu Vergne indique tout de même que l'animateur va avoir un peu de mal à s'en remettre. "Par contre, ça va être très long au niveau musculaire pour qu'il ne souffre plus", a-t-il souligné.