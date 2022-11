Nikos Aliagas passé pour un "fou" auprès de sa compagne Tina Grigoriou, leur rencontre très particulière

Ce samedi 26 novembre, il est l'heure de clôturer le chapitre Star Academy. En effet, après six semaines de compétition, les quatre finalistes de l'aventure vont être départagés par le public. Il n'en restera à la fin plus qu'un, lequel sera sacré grand vainqueur. Pour terminer cette saison événement en beauté, Robbie Williams sera accueilli sur le plateau, lui qui est le parrain de l'émission. Michel Polnareff, Nolwenn Leroy (gagnante de la saison 2), Christophe Maé, Lara Fabian et Soprano ont également été invités à faire le show sur scène avec les élèves. Et comme toujours, c'est Nikos Aliagas qui animera cette ultime soirée. Bien remis de sa mauvaise chute passée inaperçue et survenue il y a deux semaines, il contribuera assurément à rendre cette soirée mémorable.

Nikos Aliagas est en tout cas déjà certain de rendre fière sa compagne Tina Grigoriou, sa plus grande supportrice. Avec elle, le présentateur de 53 ans forme un couple uni et des plus discrets. Il est en effet bien rare qu'il n'évoque sa partenaire. La dernière fois remonte au mois de février, lorsqu'un documentaire lui était consacré, Nikos en vrai, à l'ombre des lumières. "Elle me fait du bien, elle m'a réparé, dans mes peurs, dans mes doutes, c'est une femme forte, c'est une femme brillante, et je crois qu'elle est à bonne distance avec tout ça, et j'en ai besoin", confiait-il.

Nikos très maladroit lors de sa rencontre avec Tina

Et en effet, Tina Grigoriou n'a rien à voir avec les activités de son homme. Elle évolue tranquillement de son côté en tant que médecin à Londres. "On ne la voit pas souvent, elle n'aime pas se montrer, elle a raison. De temps en temps, elle accepte de venir avec moi sur un tapis rouge, alors ça l'amuse. C'est pas du tout son monde, mais à la fin, on rigole comme des gamins, expliquait Nikos. On ne se cache pas et en même temps, on ne se montre pas. (...) Mais je suis un personnage public et ça fait partie du jeu."

Et ça, Tina l'a compris dès le début. Car au moment de leur rencontre, en 2010, Nikos qui avait alors un peu plus de 40 ans était déjà une superstar de la télé et un homme de radio à succès. Pourtant, il s'est retrouvé très intimidé face à celle qui deviendrait sa partenaire, jusqu'à ne pas contrôler ses paroles. "Nous nous sommes reconnus dès la première poignée de main. J'ai eu un flash et la première phrase qui est sortie de ma bouche a été : 'Pourquoi n'avez-vous pas d'enfant ?' Elle m'a pris pour un fou", apprend-t-on dans le dernier numéro de Télé Star paru le 21 novembre. Tina Grigoriou a néanmoins craqué pour la figure de TF1, avec qui elle n'a pas tardé à fonder une famille justement. Leur fille Agathe est née en 2012 et leur fils Andreas en 2016.