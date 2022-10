Nikos Aliagas : Le fils d'un célèbre animateur est très amoureux de sa fille Agathe

Nikos Aliagas anime ce samedi 22 octobre le deuxième prime de la saison 2022 de la Star Academy sur TF1. Pour rappel, la finale se tiendra le samedi 26 novembre prochain.

Si Nikos Aliagas est un animateur surexposé, il reste toutefois assez discret sur la sphère privée. On sait malgré tout qu'il partage la vie de la belle Tina Grigoriou depuis plus de dix ans. Cette psychologue d'origine grecque comme son compagnon est la mère de ses deux enfants : Agathe, 9 ans et Andréas, 6 ans. La première, que le papa évite d'afficher médiatiquement, a tapé dans l'oeil du fils d'un présentateur aussi connu que Nikos, c'est Thomas Sotto, l'animateur de Télématin avec Julia Vignali et du JT sur France 2.

Le fils de Thomas Sotto "très très amoureux" de la fille de Nikos

Ce dernier a été interviewé par Nikos Aliagas lui-même dans le magazine Gala du 26 mai 2022. Alors que l'animateur lui demande : "Dans votre petit monde, il y a...", la réponse de Thomas Sotto est sans équivoque : "Deux petits mecs, dont l'un (le plus petit) est très très amoureux de la fille d'un présentateur télé-photographe qui réalise des interviews pour Gala", a-t-il répondu avec humour. On imagine la réaction de Nikos qui s'est sûrement reconnu dans ce petit portrait ! Par ailleurs, Thomas Sotto est en couple avec Mayada Boulos, l'ex-conseillère de l'ancien Premier ministre, Jean Castex.

Si la fille de Nikos Aliagas et le fils de Thomas Sotto sont encore trop jeunes pour une relation amoureuse, ils peuvent d'ores et déjà se fréquenter sur les réseaux sociaux et notamment TikTok. Un réseau social qu'utilise régulièrement la petite Agathe comme l'a fait savoir son père Nikos à Télé 7 Jours en 2021 : "Ma fille quand je lui dis : 'Tiens regarde, il y a papa à la télé', elle me répond : 'Papa, c'est ennuyant'. Elle a huit ans et elle est plutôt adepte des stars de Tiktok !" Les enfants des deux animateurs seront-ils des tiktokeurs plus tard ? L'avenir nous le dira !