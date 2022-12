"Je prends des forces " : Vianney papa, cet instant tendre dévoilé avec son fils Edgar

On connaît Nikos Aliagas comme animateur enthousiaste et bienveillant, c'est avec ses mêmes qualités qu'il a interviewé Vianney, star de la chanson française qui a retrouvé les chemins du tournage de la nouvelle saison de The Voice 2023. Une rencontre organisée pour le magazine Gala et dans laquelle on retrouve l'auteur-compositeur toujours plus passionné par son métier mais aussi un jeune papa aux anges. Confidences...

À 31 ans, Vianney a confirmé sa place comme star de la chanson français, une place qu'il a occupée depuis la sortie de son album Idées blanches. Resté simple et humble depuis toutes ses années de succès, celui qui vient de collaborer avec Ed Sheeran est devenu papa d'un petit Edgar en 2021, né de son mariage avec la violoncelliste Catherine Robert. Dans son interview avec Nikos pour Gala, Vianney répond à la question "votre premier SMS envoyé ce matin" avec un naturel de jeune papa très tendre : "Une photo de moi avec mon fils, en train de lui donner le biberon ce matin. Je l'ai envoyée aux producteurs de The Voice avec ce com­mentaire : 'Je prends des forces pour ma journée de coaching ! A tout' !"

Père aimant et discret

Père, Vianney est aussi un beau-père très heureux, comme il le raconte avec émotion dans son tube Beau-papa. Son épouse a en effet une fille de 10 ans née d'une précédente relation. À Nikos, il cite ainsi comme phrase qu'il n'aurait jamais imaginé dire un jour une délicate parole de sa chanson : "Prends ma main de beau­papa." Il ajoute qu'il se voit dans le miroir comme un "homme heureux et passionné, un mari, un papa, un beau­papa".

Passionné par sa musique, Vianney est très discret quant à sa vie privée, livrant ses sentiments çà et là au cours des interviews ou sur les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'on a pu découvrir une belle et rare photo de son fils et lui lors de sa tournée de concerts à l'Olympia.