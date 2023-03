Diaporama : Vianney a fait pleurer sa femme Catherine : annonce très personnelle face à des milliers de personnes

Vianney est en couple avec Catherine depuis 2016. Exclusif - Catherine Robert - Backstage de l'enregistrement de l'émission "On est presque en direct" (OEED) présentée par L. Ruquier et diffusée sur France 2 le 7 novembre 2020. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

Vianney a fait pleurer sa femme Catherine lors d'un concert. Vianney et sa femme Catherine Robert - People en tribune lors du tournoi de tennis "Rolex Paris Masters 2022" à Bercy AccorHotels Arena à Paris le 2 novembre 2022. © Veeren/Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

En pleurs, la jeune femme était alors enceinte de leur premier enfant. Vianney et sa compagne Catherine Robert (enceinte) - People en tribunes du match de football en ligue 1 Uber Eats : Le PSG (Paris Saint-Germain) remporte la victoire 2-1 contre Lyon au Parc des Princes à Paris le 19 septembre 2021. Lionel Urman/Panoramic/Bestimage © BestImage, Panoramic / Bestimage

Vianney et Catherine se sont mariés le 14 juillet 2020. Vianney et sa compagne Catherine Robert (enceinte) dans les tribunes lors de la finale des internationaux de France Roland Garros à Paris le 13 juin 2021. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

Catherine l'accompagne régulièrement lors de concerts. Vianney (Vianney Bureau) et sa compagne Catherine Robert (enceinte) dans les tribunes des Internationaux de France de tennis de Roland Garros à Paris, France, le 5 juin 2021. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

8 / 11