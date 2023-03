Amel Bent choquée dans The Voice : elle retrouve un camarade de Nouvelle Star, 19 ans plus tard et ne le reconnaît pas

Comme chaque samedi soir, un nouvel épisode de The Voice était proposé sur TF1 ce 11 mars 2023. Les coachs en sont encore à construire leurs équipes et écoutent donc avec attention les candidats qui se présentent à eux lors des auditions à l'aveugle. L'expérience ne fut malheureusement pas concluante pour Charles. Ce dernier s'était accompagné de sa femme sur scène, laquelle était présente pour traduire en langage des signes ses paroles. Il s'agissait alors d'un hommage bouleversant à leur fils Lucien, sourd et malvoyant mais aussi atteint d'une maladie "très rare" comme l'a expliqué Charles dans son portrait.

Sa prestation fut des plus émouvantes mais elle n'aura pas suffisamment convaincu les coachs pour qu'ils se retournent. Qu'à cela ne tienne, Charles était très heureux de pouvoir retrouver Amel Bent qu'il connait bien. Et pour cause, ces deux-là ont participé ensemble à Nouvelle Star en 2004, lors de la saison 2 où la chanteuse avait terminé troisième. Charles s'était quant à lui hissé jusqu'à la cinquième place de la compétition.

On a vieilli !

Il a tout de même fallu qu'il lui rappelle cette période avant de quitter la scène pour qu'Amel Bent se souvienne enfin de lui, avec choc. "Avant de partir, je voudrais adresser un petit mot à Amel parce qu'on a partagé une belle aventure ensemble sur une émission qui t'a révélée. On a fait l'aventure ensemble", lui a-t-il lancé. "Mais attends, ce n'est pas toi... mais attends, on avait 17 ans... Ce n'est pas possible. Mais c'est incroyable", s'est exclamée Amel Bent. Elle s'est ensuite directement levée de son siège pour aller le prendre dans ses bras. "Je suis super content de te voir et bravo pour ton immense carrière", l'a félicitée Charles en retour. "Alors écoute, on a vieilli, gars. On est vieux. Je me souviens très bien de toi. Ça me fait trop plaisir de te voir. Ça fait 19 ans", a-t-elle ajouté de son côté.