Amel Bent canon et sexy en robe rose décolletée dans The Voice : le prix de sa tenue encensée dévoilé

Cette semaine, TF1 a misé sur le grand come-back de ses programmes phares. Après Koh-Lanta mardi, ce fut au tour de The Voice ce samedi 25 février de revenir sur les écrans pour le plus grand bonheur des fans qui n'attendaient qu'une chose : voir Bigflo et Oli faire leurs premiers pas de coach dans le télé-crochet. Ils retrouvaient également Zazie, Vianney, dragué par un candidat, et la sublime Amel Bent dont le look a fait sensation sur les réseaux sociaux.

Si une poignée de téléspectateurs n'a pas accroché au look de la maman de Sofia, 7 ans, Hana, 5 ans et Zayn, bientôt un an, la grande majorité n'avait presque d'yeux que pour elle. Amel Bent est apparue dans une sublime robe rose pâle plissée, au décolleté vertigineux, qui mettait sa silhouette en valeur. Télé Loisirs a d'ailleurs précisé que sa tenue signée Self Portrait coûtait la modique somme de 450 euros. Ses chaussures étaient quant à elles bien plus chères puisque ce ne sont pas moins de 1000 euros qu'il faut débourser pour les avoir dans son placard.

Quoiqu'il en soit, Amel Bent a récolté tous les suffrages et hérité de beaucoup de compliments en débarquant ainsi sur le plateau de The Voice : "Comment mettre à l'honneur la Femme. Vous êtes sublime", "Cette robe te va à ravir", "J'ai eu la chance de te voir dans cette tenue lors de l'enregistrement. Tu as été top", "Incroyable ma reine", "Une reine", "Plus belle y a pas !"