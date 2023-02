Koh-Lanta, le Feu sacré : Découvrez le nom du premier aventurier éliminé !

C'est une soirée haute en couleur qu'a proposée TF1 ce mardi 21 février 2023. La chaîne a lancé la nouvelle saison très attendue de Koh-Lanta, présentée par Denis Brogniart et baptisée Le Feu sacré. Tournée aux Philippines, elle accueillait 20 candidats sur la ligne de départ, 10 hommes et 10 femmes confrontés à des conditions de vie particulièrement difficiles. Et après deux premières épreuves physiques, la soirée s'est soldée par l'élimination d'un candidat.

En effet, la compétition a commencé fort et les téléspectateurs en attente de rebondissements et nouveautés ont été servis. Le rendez-vous était comme toujours donné sur un bateau où tous ont pu faire connaissance. Et alors qu'ils posaient à peine un pied à terre que Denis Brogniart est venu leur annoncer le premier parcours du combattant qui définirait d'entrée la suite de leur aventure. Et pour cause, un précieux talisman était à gagner, lequel a comme pouvoir de protéger celui qui le remporte au conseil ou de protéger une personne de son équipe. Dans le cas ou c'est l'équipe adverse qui se retrouve en conseil, le détenteur du talisman peut également protéger l'un de ses membres. Une porte ouverte à beaucoup de stratégies donc. Et les candidats l'ont bien compris.

C'est finalement Nicolas qui a décroché l'objet, à l'issue du parcours du combattant suivi d'une finale face à Helena, déjà vivement critiquée. Chacun a ensuite pu composer son équipe après avoir passé une première nuit compliquée sur l'île.

COMPOSITION DES ÉQUIPES

Équipe des Jaunes composée par Nicolas : Grace, Frédéric, Quentin, Gilles, Clémence, Laura, Benjamin, Célia et Tania

Équipe des Rouges composée par Helena : Esteban, Rudy, Christine, Martin, Julie, Élodie, Emin, Anne-Sophie et Alexandre

LE CONSEIL

Denis Brogniart a ensuite lancé l'épreuve d'immunité, censée déterminer laquelle des deux équipes allait devoir se confronter au conseil. Et ce sont finalement les Jaunes qui ont perdu le jeu. Étant dépositaire du talisman du feu sacré, Nicolas avait alors le choix d'utiliser son pouvoir à titre personnel, et devenir intouchable, ou en faire profiter quelqu'un. Il a choisi de se protéger lui-même et, lors du conseil, la majorité des votes s'est tournée vers la candidate Célia, âgée de 49 ans et qui n'a pas su créer d'affinités. Au niveau sportif, elle n'avait malheureusement pas su convaincre non plus.