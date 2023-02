"Tu es très mignon..." : Vianney dragué par un candidat dans The Voice, ils échangeaient déjà sur Instagram !

Le 25 février 2023, Vianney, Bigflo et Oli, Zazie et Amel Bent se sont retrouvés sur le plateau de The Voice pour le grand retour de l'émission. Lors de premier numéro, le mari de Catherine Robert a eu la surprise de rencontrer un de ses fans, Jeck, un beau brun de 30 ans. Totalement sous le charme de l'interprète des titres Beau-papa et Pour de vrai, l'homme originaire de Corbeil-Essonnes (91) a chanté son titre Call on me à la guitare. Une fois le titre terminé, Jeck n'a malheureusement pas eu la chance d'avoir un coach s'étant retourné sur sa prestation mais a en revanche drôlement impressionné le jury par sa répartie et son humour.

Alors qu'il se levait pour aller féliciter Jeck, Vianney a tenu à expliquer la raison pour laquelle il ne s'était pas retourné. "J'étais super touché que tu reprennes cette chanson c'était très dur de me détacher de ma chanson donc pardonne moi. Je dois quand même te dire que moi il y a des trucs que j'ai adoré, bon déjà tu joues d'enfer, vraiment tu joues vraiment bien de la gratte". "Tu te démerdes pas mal aussi", lui a lâché avec aisance Jeck provoquant un fou rire général sur le plateau : "C'est gentil. Ah j'adore !"

Il n'y en a pas deux comme toi

Questionné sur son histoire personnelle, Jeck a raconté avoir connu Vianney pour la première fois alors qu'il souhaitait mettre fin à ses jours après une rupture sentimentale. "J'étais parti pour me mettre dans le fossé et là ta chanson Je m'en vais a résonné dans ma voiture... a-t-il expliqué. Mon passage ici, c'était pour vous remercier tous, mais aussi surtout pour toi (Vianney, ndlr).(...) En vrai mon pote, merci, car si je suis là c'est en partie grâce à ta musique." Visiblement sous le charme du coach, il a ajouté : "Je ne te connais pas personnellement en tant que gars, même si tu as l'air ô combien sympathique et que tu es très mignon." Une remarque qui a fait rire tous les coachs et l'ensemble du public. "Il y en a pas deux comme toi. Merci mille fois pour tes mots", lui a ensuite soufflé le chanteur.

Interviewé par Télé Loisirs, Jeck a néanmoins confié qu'il connaissait déjà Vianney avant de venir à The Voice. Le chanteur lui avait déjà parlé sur Instagram. "Avec Vianney, on avait déjà échangé sur Instagram avant l'émission. Il avait republié quelques-unes de mes vidéos. Depuis, je n'ai plus de contact avec les coachs mais je suis encore en lien avec certains membres de la production, comme Bruno Berberes (le directeur du casting, NDLR). Au-delà de l'aspect musical, il y a eu un véritable coup de foudre amical. Nous avons fait quelques restaurants ensemble et ils sont ravis de voir que ça continue pour moi. Ça me touche", a-t-il révélé.

Côté audiences, The Voice a dominé la soirée en rassemblant 24,1% de PDA soit environ 4 767 000 téléspectateurs.