Oli clashé par Big Flo sur son plus gros complexe : révélation sur l'opération qui aurait pu le changer physiquement

Désormais coachs dans l'émission The Voice, Bigflo et Oli parviennent à s'entendre sur le choix de leurs talents même si certaines disputes sur le fauteuil rouge ont déjà été capturées par les caméras de TF1. Et quand ils sont en studio, les deux frères savent mettre des mots sur leurs brouilles avec des rimes particulièrement bien choisies. Invités dans Planète Rap sur Skyrock, les artistes s'étaient d'ailleurs clashés l'un et l'autre à tour de rôle avec des paroles piquantes (mais surtout très drôles).

"La maison de disques m'a appelé, elle m'a dit Oli s'il te plait, ils voulaient ressortir notre album sans tes couplets. Tu dis que t'as glow up qu'avec la barbe t'es beau gosse, c'est vrai avant t'étais horrible aujourd'hui t'es juste moche. Tu rêves d'être Harry Potter mais tu ressemble à Bobby, regarde ton corps pour toi la salle de sport c'est une phobie. Un enfant malade est venu me voir chanter l'autre fois on a fait un selfie. Il avait l'air plus en forme que toi frère", commence Oli, appréciant blaguer sur la carrure de son ainé.

T'enlèves plus ta casquette

Pas prêt à se laisser faire, Bigflo s'est bien sûr servi du plus gros complexe d'Oli, sa calvitie : "Ok Oli je te fais une petite réponse, tu sais très bien de quoi je vais parler premièrement. La calvitie ça fait mal mais c'est pas une fatalité, te clasher sur ça j'avoue c'est la facilité. T'enlèves plus ta casquette je sens comme une timidité, il est parti en Turquie c'était pas pour visiter. Eh ouais Oli je te clashe sur ça si je veux, son surnom c'est Oli baba et les quarante cheveux. Avoue que c'est un drame, apparemment depuis l'espace Thomas Pesquet a vu ton crâne."