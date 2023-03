Diaporama : Oli clashé par Big Flo sur son plus gros complexe : révélation sur l'opération qui aurait pu le changer physiquement

1 / 11 Oli clashé par Big Flo sur son plus gros complexe : révélation sur l'opération qui aurait pu le changer physiquement

Bigflo et Oli se sont clashés sur Skyrock dans l'émission Planète Rap

Oli a été clashé sur l'un de ses plus gros complexes

Très complexé, Oli a par la suite admis être très gêné par sa calvitie

Oli avait clashé son frère sur sa carrure très fine et sa maigreur

Oli a failli se faire opérer en Turquie pour faire des implants capillaires

A la dernière minute, il a annulé le rendez-vous par peur de la douleur

