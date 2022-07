Bigflo et Oli : Une vidéo tourne mal, un des frères termine le visage amoché !

Interrogés en juin dernier par La Dépêche, les deux frères ont évoqué leur come back tant attendu après une pause de deux ans. "On avait enchaîné (...) on arrivait à la fin de tout, fin de la tournée, fin de ces albums-là et il a fallu se réinventer. On a mis à jour une quantité de choses comme notre relation entre frères, notre manière de bosser, notre manière d'appréhender les titres. On avait aussi envie d'essayer d'aborder des thèmes dont on n'avait pas trop parlé sur le plan personnel, de creuser un peu plus et d'assumer même un côté parfois un peu piquant voire différent dans les textes (...) Donc on avait envie d'aborder les choses différemment et d'évoluer", avaient-ils confié.