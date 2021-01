The Voice : Une candidate arnaquée par un faux producteur, TPMP au coeur du scandale

Léa Tchéna paye sa prestation, à hauteur de 360 euros donc, et reçoit une facture qui fait illusion. "Tout était parfait. Je préparais ma prestation mais j'attends quand même un retour sur l'organisation, poursuit-elle. Et là, silence radio. Plus de messages ni rien. Et à quelques jours de la prestation, il m'appelle pour me dire que ça va être compliqué à cause des grèves, qu'il faut décaler la date." Et c'est là que l'affaire se corse : le faux producteur fait le mort, et plus jamais aucune date n'a été proposée pour la prestation. La chanteuse a pris contact avec un membre de l'équipe de Touche pas à mon poste et apprend que la production de l'émission n'a jamais travaillé avec le faux producteur. Elle réalise alors qu'elle a subi une arnaque bien rodée... et d'après son témoignage, elle n'a pas été la seule victime.