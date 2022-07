Théo Augier, Salif Cissé et Chine Thybaud... Des acteurs prometteurs à l'avant-première de la série "Endless Night"

Ce lundi 11 juillet, le cinéma Luminor Hôtel de Ville (situé à Paris) diffusait la série Endless Night pour une avant-première exceptionnelle. Un projet réalisé par David Perrault, qui ne s'était qu'occupé de longs-métrages jusqu'ici, comme le film Nos héros sont morts ce soir, sélectionné à la Semaine de la critique à Cannes en 2013 et primé au Festival international du film d'Oldenbourg. Sans oublier L'État sauvage, présenté en avant-première au Festival International du Film de Rotterdam.

Un joli palmarès pour le réalisateur angevin de 46 ans, qui est notamment accompagné, pour sa première série, par la société de production Federation Entertainment, qui est à l'origine de plusieurs succès comme la brillante série diffusée par Canal+ : Le Bureau des Légendes.

Un casting très prometteur

Mais Endless Night est surtout l'occasion pour de jeunes acteurs très prometteurs de montrer ce qu'ils valent vraiment dans ce milieu très exigeant. Ils étaient bien évidemment présents pour l'avant-première de la série lundi dernier. Parmi eux : Salif Cissé, vu au cinéma dans Go Fast, En passant pécho ou encore dans la comédie À l'abordage, film qui lui a valu une nomination aux César 2022 dans la catégorie "Révélation masculine".

Théo Augier fait également partie du projet, lui qui avait décroché un rôle dans le film Une jeune fille qui va bien réalisé par celle que l'on ne présente plus :Sandrine Kiberlain. Impossible de ne pas citer non plus les présences de Chine Thybaud (Tandem, Tous nous sourit), Hanane El Yousfi (Les Bracelets rouges, L'école de la vie, Je te promets), Léo Legrand (Un ciel radieux, Ne m'abandonne pas), Louïs Rault Watanabe (Mozart in the Jungle) ou encore Ayumi Roux (Skam, Mental, Zero Chill), bientôt à l'affiche dans L'astronaute de Nicolas Giraud.

Du beau monde donc, pour promouvoir cette série rangée dans la case Fantastique / Thriller. L'histoire tourne autour d'une certaine Eva, 16 ans, qui se met à fréquenter un groupe d'adolescents qui consomment un médicament spécial afin d'expérimenter des rêves éveillés.