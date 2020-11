Thibault Garcia "s'acharne" sur Mujdat : réponse cinglante et violent tacle sur le physique !

C'est grâce à sa relation amoureuse avec Milla Jasmine que Mujdat Saglam s'est fait un nom sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas tout : l'homme d'affaires a également participé à des émissions de télé-réalité. Après une apparition dans la saison 4 des Marseillais VS Le Reste du monde, il a été vu dans Les Princes et Princesses de l'amour pour reconquérir sa belle. Enfin, Mujdat Saglam participe à part entière à la saison 5 des Marseillais VS Le Reste du monde. Et en découvrant ce qu'a dit Thibault Garcia sur lui face caméra, il a vu rouge...

Le mari de Jessica Thivenin n'a pas hésité à tacler l'ex-compagnon de la belle Milla Jasmine. Et Mujdat ne se dégonfle pas. Mercredi 25 novembre 2020, il s'est saisi de son compte Snapchat afin de répondre aux attaques. "Je vois en interview, Thibault la méchanceté qu'il met pour me dénigrer, me rabaisser sur mon physique sachant que t'as fait tes cheveux, t'as fait ton nez, t'as fait tes dents, t'as fait 50 000 jawline [NDLR : injections au niveau de l'os mandibulaire dans le but de faire ressortir l'angle droit de la mâchoire], tu fais des injections, lance Mujdat qui a retrouvé l'amour dans les bras de Feliccia, véritable sosie de Milla Jasmine. T'as fait plus de chirurgies que Katsuni [une actrice porno, NDLR], tu viens m'attaquer moi sur mon physique chacal, quand même !"

Mujdat Saglam : "Thibault Garcia voulait que je fasse l'hypocrite"

D'après Mujdat, Thibault Garcia s'est "acharné" sur lui en interview de fin de tournage pour une raison bien précise. "Je lui avais dit ses quatre vérités, ça ne lui avait pas plu, il voulait que je fasse l'hypocrite", lance-t-il. Et d'évoquer la relation de Milla avec le couple Jessica-Thibault : "Je suis resté trois ans avec mon ex Milla, je sais qu'elle n'aime pas Jess. Je le sais depuis la nuit des temps." Seulement, il regrette qu'à l'écran, les deux jeunes femmes fassent "genre elles sont copines". "Ils se protègent tous et moi je passe pour un con !", conclut Mujdat.

Enfin, le candidat de télé-réalité de 33 ans assure que "beaucoup de choses sont coupées" dans Les Marseillais VS Le Reste du monde. "Beaucoup de fois mon micro est coupé, beaucoup de mes interviews ne sont pas passées pour protéger les grosses têtes", déplore-t-il.