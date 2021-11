Thibaut Courtois amoureux de Mishel : sa nouvelle copine est une bombe !

C'est l'un des plus grands gardiens de la planète, mais pour les Français, l'image de Thibaut Courtois restera pour longtemps associée à la défaite de la Belgique en demi-finale de la Coupe du monde 2018. Pas forcément très beau joueur à la fin du match, le géant de 2 mètres avait pris "le seum" comme n'ont pas manqué de lui rappeler les médias de l'Hexagone depuis. Une réputation de mauvais perdant qui lui colle à la peau, mais qui ne semble pas l'affecter plus que ça puisqu'il continue d'être très performant avec son pays comme avec son club, le Real Madrid.

Installé dans la capitale espagnole, le gardien belge file le parfait amour avec une certaine Mishel Gerzig. Le mannequin israélien de 24 ans s'est d'ailleurs récemment confié sur leur relation pour ONE, un média israélien. Elle a notamment évoqué les petits surnoms qu'ils se donnent l'un et l'autre et le choix de Thibaut Courtois est pour le moins surprenant. Si la belle blonde l'appelle "ma vie", lui a choisi de surnommer sa moitié "Pikachu" ! Visiblement très amoureux, le coéquipier de Karim Benzema fait même de sacrés efforts pour la charmer. "Je pense qu'il parlera hébreu plus vite que je ne parle espagnol", assure-t-elle.

Si elle n'est pas encore installée en Espagne, Mishel Gerzig apprécie s'y rendre de plus en plus. "Ce n'est pas facile. Aller à Madrid est un grand changement, mais c'est une grande ville et les gens sont fantastiques. J'ai été très bien accueillie là-bas, y compris par les épouses des autres joueurs", révèle celle qui est suivie par plus de 278 000 abonnés sur Instagram.