Thierry Beccaro: Très ému pour la fin de son "histoire d'amour" avec France Télé

Animée par Thierry Beccaro, Motus est l'une des émissions stars de la chaîne France 2. Le 31 août 2019, l'animateur de 62 ans a fait ses adieux en direct face à son équipe et aux téléspectateurs. Extrêmement ému, il annonce que c'est bel et bien sa dernière émission. La voix tremblante, il déclare : "Je ne sais pas quel est le numéro de celle-ci, mais en tout cas je sais que c'est la dernière." Son équipe lui souffle alors qu'il s'agit de la 6820e émission. Il poursuit ensuite : "Cette dernière, je la dois à toutes celles et tous ceux qui sont là de l'autre côté, qui sont à la maison, je vous la dois à vous, qui êtes dans le public, je la dois à tous mes collaborateurs, à toute mon équipe. C'est une famille. Je le dois à France Télévisions évidemment."

Après avoir présenté pendant près de 29 ans cette émission, le mari d'Emmanuelle Lannes compare ensuite sa relation avec France Télévisions à une histoire d'amour : "Quand on commence une aventure, on ne réfléchit pas trop, on ne sait pas trop où on va aller. C'est comme les histoires d'amour. On se rencontre un été, on se dit qu'on va se rappeler... Alors parfois ça marche, parfois ça dure toute une vie. Ça a été le cas pour Motus. Je l'ai fait pour un été et puis 29 ans plus tard, on était encore là. Merci beaucoup."