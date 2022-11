Thierry Dusautoir marié à la belle Sofia : rares photos de la belle doctoresse et de leur fille

Si l'équipe de France de rugby dispose aujourd'hui de talents exceptionnels, à l'image d'Antoine Dupont ou encore Romain Ntamack et qu'elle semble plus forte que jamais, elle a également eu de très grands joueurs par le passé, à l'image de Thierry Dusautoir. Le colosse né à Abidjan a fait le bonheur du Stade toulousain pendant plus de dix ans et il détient également le record du nombre de capitanats en équipe de France. Sacré meilleur joueur du monde en 2011, le troisième ligne aile a conduit la France à un magnifique Grand chelem en 2010. Retraité des terrains depuis 2017, l'homme qui fête ses 41 ans aujourd'hui est devenu un homme d'affaires avisé et même un "business angel" comme il se définit dans sa biographie Instagram.

Si tout va pour le mieux dans sa vie professionnelle, Thierry Dusautoir est également un homme épanoui dans sa vie privée. Il partage sa vie avec la très belle Sofia Avramovic qu'il a rencontrée en 2008 lors d'un voyage entre amis en Argentine, le pays natal de cette dernière. Après plusieurs années de relations, les deux tourtereaux ont décidé de se marier le 6 juillet 2013 lors d'une belle cérémonie. "J'ai trouvé la femme avec laquelle je viens de m'engager pour la vie. C'est quelque chose qui donne le vertige quand on y pense, mais c'est un défi que l'on a envie de relever", déclarait Thierry Dusautoir à Gala à l'époque.

Une belle histoire concrétisée par la naissance de Canela

Plutôt discret sur cette belle et longue relation, l'ancien rugbyman a tout de même partagé quelques photos de son couple au fil des années. Il l'a fait quelques semaines après leur mariage en 2013, en publiant une belle photo de lui et celle qui a fait des études en médecine et pratique du côté de Toulouse si l'on en croit son profil Linkedin. Il s'est également rendu à Ibiza avec plusieurs amis et Sofia était de la partie (la jolie blonde sur la photo). Le couple a également eu le bonheur d'accueillir une petite fille, Canela, née en février 2015 et donc âgée de 7 ans aujourd'hui.