Thierry Lhermitte amoureux depuis un demi-siècle : rares (et surprenantes !) confidences sur sa femme Hélène

En pleine promotion de Fleurs de soleil, son seul en scène qu'il joue au théâtre Antoine à Paris du 16 au 23 mars, Thierry Lhermitte était invité sur RFM ce samedi 18 mars, dans l'émission Une heure avec. L'occasion pour l'acteur de célébrer son retour sur les planches, et de répondre à quelques questions sur sa famille. Le père d'Astrée, Victor et Louise s'est prêté au jeu de la confidence au micro de Bernard Montiel. Ce dernier a tout fait pour lui tirer les vers du nez à propos de son épouse, Hélène Lhermitte. Pour cause !

S'il partage la vie d'Hélène depuis plus de cinquanye ans, l'acteur de 70 ans a toujours été très discret sur son couple. Les deux âmes soeurs s'étaient rencontrées dans les années 70, alors que lui n'avait que 18 ans. Ils se sont dit "oui" dix ans plus tard, en 1980. "J'ai connu ma femme il y a plus de quarante ans, alors que je n'étais pas célèbre et que je jouais au café-théâtre. Elle a toujours été de bon conseil", confiait Thierry Lhermitte en 2016 à Paris Match, en précisant également qu'il n'a jamais eu d'yeux pour d'autres femmes : "J'étais et je reste l'homme d'une seule femme : la mienne. Je suis toujours amoureux d'elle."