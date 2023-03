Thierry Lhermitte aux côtés de sa femme Hélène Aubert : rare apparition de celle qu'il aime depuis plus de 50 ans

Ce jeudi 16 mars, au théâtre Antoine à Paris, Thierry Lhermitte était de retour sur les planches, là où tout a commencé pour l'ancien membre du Splendid. Il jouait dans la pièce Fleurs de soleil, de Simon Wiesenthal. Une oeuvre théâtrale mise en scène depuis 2019 par Steve Suissa. Les deux hommes ont d'ailleurs été photographiés sur scène à la fin de la représentation, en train de saluer le public. L'acteur a également pris la pose dans sa loge, en compagnie de sa femme Hélène, avec qui il partage sa vie depuis 50 ans. Un duo très complice.

Les deux tourtereaux s'étaient rencontrés dans les années 70, alors que lui n'avait que 18 ans. "J'ai connu ma femme il y a plus de quarante ans, alors que je n'étais pas célèbre et que je jouais au café-théâtre. Elle a toujours été de bon conseil", confiait Thierry Lhermitte en 2016 à Paris Match, en précisant également qu'il n'a jamais été tenté par d'autres femmes : "J'étais et je reste l'homme d'une seule femme : la mienne. Je suis toujours amoureux d'elle".

Amoureux en dehors mais aussi à l'écran

Après avoir passé dix années à s'aimer sans aucune embuche, ils se marient en 1980. A noter qu'à ce moment-là, ils étaient déjà parents de deux enfants : Astrée (née en 1975) et Victor (né en 1979). De leur union naîtra treize ans plus tard leur deuxième fille : Louise. Une famille aventurière, puisqu'ils s'étaient offerts un tour du monde en voilier en 1987, mais aussi et surtout aimante, prête à accepter la notoriété de leur papa et l'encourager.

D'ailleurs, Hélène a fait plus que l'encourager car dans l'ouvrage intitulé Le petit livre des Bronzés, signé Philippe Lombard, on apprend que "cinq jolies jeunes filles" avaient été recrutées à Paris avant d'aller tourner en Côte d'Ivoire pour le premier opus de la saga. Fait étonnant, ces jeunes femmes n'avaient pas été recrutées en raison de leur talent ou de leur assurance face à la caméra mais sur la base... de leur opulente poitrine ! Parmi elles, Hélène : "Elles participent au concours de peinture sur seins, auquel se joignent également les épouses de Gérard Jugnot et de Thierry Lhermitte". Elle a également joué en 1979 dans Les Bronzés font du ski, où elle incarne Martine, la femme de Popeye.