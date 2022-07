Thierry Lhermitte et Hélène Aubert : Photo de sa ravissante femme depuis presque 50 ans

Dans Les Bronzés et Les Bronzés font du ski, il incarne un Don Juan séducteur incapable de rester en couple avec la même femme. Pourtant dans la vraie vie, Thierry Lhermitte est un homme rangé, très amoureux de sa femme Hélène Aubert. D'ailleurs dès leur rencontre dans les années 1970 alors qu'il n'était âgé que de 18 ans, l'acteur en était déjà persuadé, il avait trouvé la femme de sa vie. À l'époque, Thierry Lhermitte était encore inconnu du grand public et suivait les conseils avisés de la jolie blonde aux yeux bleus.

"J'ai connu ma femme il y a plus de quarante ans, alors que je n'étais pas célèbre et que je jouais au café-théâtre. Elle a toujours été de bon conseil", confiait l'acteur en 2016 à Paris Match. Après dix ans d'amour sans nuage, les amoureux se marient en 1980. Ensemble ils ont trois enfants : Astrée (née en 1975), Victor (né en 1979) et Louise (née en 1993). Aventuriers, la famille Lhermitte s'est même offert un tour du monde en voilier en 1987.

Je suis toujours amoureux d'elle

Dans l'ouvrage intitulé Le petit livre des Bronzés, signé Philippe Lombard, on découvre que "cinq jolies jeunes filles" avaient été recrutées à Paris avant d'aller tourner en Côte d'Ivoire. Fait étonnant, ces jeunes femmes n'avaient pas été recrutées en raison de leur talent ou de leur assurance face à la caméra mais sur la base... de leur opulente poitrine ! "Elles participent au concours de peinture sur seins, auquel se joignent également les épouses de Gérard Jugnot et de Thierry Lhermitte", peut-on ainsi lire dans l'ouvrage.

Ce n'est pas la seule fois qu'Hélène a joué avec son mari puisqu'elle a également joué en 1979 dans Les Bronzés font du ski, où elle incarne Martine, la femme de Popeye, qui refuse expressément de faire un prix à Gérard Jugnot et Josiane Balasko dans leur magasin de ski.

Fou de son épouse après quarante ans de mariage, il confiait également dans Paris Match n'avoir jamais été tenté par d'autres femmes et être le plus heureux des hommes auprès de sa précieuse Hélène. "J'étais et je reste l'homme d'une seule femme : la mienne. Je suis toujours amoureux d'elle", indiquait-il avec beaucoup de tendresse.