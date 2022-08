Thierry Marx : Qui est sa compagne Mathilde de l'Ecotais, de 10 ans sa cadette ?

On le connait pour ses talents culinaires incroyables, ses capacités de jugement hors du commun et son palais impeccable. C'est justement ces compétences exceptionnelles qui lui ont permis de trouver l'amour. Quand on dit qu'il faut passer par l'estomac pour atteindre le coeur des gens, on ne peut que se rallier à l'avis et l'expérience personnelle de Thierry Marx. Depuis de nombreuses années, l'ex-juré de l'émission Top Chef (M6) - qui officie à présent sur France 2 avec MasterChef - partage sa vie avec une certaine Mathilde de l'Ecotais, qu'il a rencontrée autour de ses petits plats à lui.

En 2006, Thierry Marx (62 ans) et Mathilde de l'Ecotais (52 ans) ont effectivement été amenés à collaborer ensemble, professionnellement parlant, sur le livre intitulé Planète Marx. Lui derrière les fourneaux, elle aux commandes des illustrations photographiques de l'ouvrage... ils avaient connu gloire et succès et avaient même été récompensés d'un Prix du Design et d'un Grand Prix du jury lors du Festival international de la photographie culinaire. Mais ce projet n'est pas le seul qu'ils ont concrétisé ensemble puisqu'ils sont également tombés amoureux.

Mais qui est Mathilde de l'Ecotais ?

Mathilde de l'Ecotais a commencé sa carrière à 19 ans en tant que photo reporter. Elle a notamment travaillé pour l'AFP - l'Agence France Presse - puis pour Sygma et le journal L'Express. Après un temps d'exil aux Etats-Unis, où elle a suivi les gangs de Los Angeles avec son appareil, et à la suite d'une déception amoureuse, l'artiste est rentrée en France, où elle a rencontré Thierry Marx. Elle a travaillé, avec lui, sur deux autres livres, intitulés Le Grand Livre des desserts et pâtisseries et Le Grand Livre de cuisine bistrot. Artiste plasticienne, réalisatrice, designer, photographe... elle a toujours des projets pleins la tête - elle est même, tout comme son compagnon, ceinture noire de judo ! Si vous voulez la croiser, ailleurs que sur un tatami, il faudra probablement vous promener sur les bords de Seine, à Paris. C'est là, dans une péniche, qu'elle file le parfait amour...