Thierry Olive (L'amour est dans le pré) agressé par "un taré", il a frôlé la mort : son récit...

Thierry Olive est connu depuis sa participation à L'amour est dans le pré en 2012. Grâce à l'émission de dating de M6, présentée par Karine Le Marchand, l'agriculteur a trouvé sa moitié en la personne d'Annie, qu'il a épousée après le tournage. Le couple nage dans le bonheur mais Thierry Olive a été victime d'une grave agression qui aurait pu mener à sa mort. Mardi 2 février 2021, il raconte cette mésaventure sur le plateau de Touche pas à mon poste, sur C8.

"Ce soir, si je suis là c'est un miracle", lance d'abord Thierry Olive. "J'ai déjà entendu des paroles, à gauche, à droite. Mais ça, ça rentre par l'épaule gauche et ça ressort par la droite, il n'y a pas de problème. Mais avoir une hache à bois avec une lame de quinze centimètres de coupe et un manche de cinquante centimètres... Moi j'étais avec mes vaches, puis j'ai vu un mec dans un champ passer la deuxième, la troisième avec son tracteur. Et il s'approche et me dit qu'il a à me parler", se souvient l'éleveur.

Thierry Olive victime d'une agression à la hache : "C'est un taré, en plus il chasse"

Et de poursuivre son récit : "J'étais là, les mains dans les poches. Et l'autre il arrive, 'Tiens vas-y, je vais te faire ton affaire'. J'ai eu la hache à vingt centimètres de mon visage. J'ai 53 ans, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il est farfelu, il est atteint au bocal ! J'étais la bonne poire ce jour-là."

Thierry Olive aurait suscité de la jalousie auprès de certains autres agriculteurs depuis qu'il a acquis une notoriété non négligeable grâce à L'amour est dans le pré. "Il est plus que jaloux ! Il est mauvais, il a un visage gris tiré", lance l'agriculteur.

Après cette agression, l'ex-star de l'émission de M6 est allé porté plainte au commissariat. "Ça aurait pu être très grave", assure Thierry Olive qui précise que son agresseur habite dans une commune proche de chez lui et qu'il peut ainsi le recroiser... "C'est un taré et en plus il chasse, il faut lui enlever son permis", conclut-il.