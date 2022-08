Thierry Olive (L'amour est dans le pré) privé de sexe à cause de sa maladie ? Confidences déchirantes

Ce soir, dans son émission 20 ans d'amour à la télévision, M6 revient sur les couples marquants qui se sont formés à l'écran ces dernières années à travers différents programmes. Parmi les plus connus : L'amour est dans le pré. Une émission que l'agriculteur Thierry Olive aura marqué de son empreinte en 2012, pour la 10e édition. Sa relation avec Annie - qu'il aura épousé depuis malgré quelques tensions familiales - aura notamment fait couler beaucoup d'encres.

Malheureusement, son nom est souvent évoqué pour une autre raison beaucoup moins positive : son diabète. En mai dernier, alors qu'il était interrogé par Matthieu Delormeau, présentateur de l'émission TPMP People, sur sa situation actuelle avec Annie, il avait rassuré tout le monde en assurant, dans un premier temps, que tout allait "très bien", avant de faire une confidence inattendue sur sa vie sexuelle. Il avait notamment révélé avoir "rangé le petit outil dans le tiroir, un peu" à cause de ses problèmes de santé. "Je suis bientôt en retraite, ma femme aussi. J'ai déjà une prothèse de hanche, j'ai du diabète" avait-il indiqué.

Merci Fort Boyard ?

Pour rappel, il avait participé à une vidéo complètement décalée en octobre 2018, dans laquelle il s'était déguisé en Tom Hanks, Liz Taylor ou encore Sharon Stone , affirmant alors avoir un point commun malheureux avec ces stars : le diabète. Quelques jours plus tard, il décidait de sensibiliser les Français au dépistage de la maladie à l'occasion de la Journée mondiale du diabète.

Dans les colonnes de Télé-Loisirs, il décidait également d'en dire un peu plus sur sa maladie, faisant par la même occasion une confidence surprenante sur la façon dont il a appris la nouvelle. "Il y a quatre ans, quand j'ai fait Fort Boyard pour la seconde fois, je ne me sentais pas bien. On m'a conseillé d'aller consulter mon docteur" a-t-il expliqué, avant de révéler que, grâce à cette alerte, le diagnostic est tombé de la part de son médecin. Atteint du diabète, il a été contraint de "ralentir" ses activités, l'obligeant ainsi à refuser des propositions comme celle d'être "chroniqueur dans Touche pas à mon poste" ou de participer à "Danse avec les stars".

Il a également expliqué que pendant une période, il lui arrivait de voir trouble toute la journée et de ne plus pouvoir écrire. Heureusement qu'il peut compter sur sa femme Annie pour l'aider à lutter au quotidien contre cette maladie.