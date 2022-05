"L'amour est dans le pré" : Révélations sans filtre d'un candidat sur sa vie sexuelle avec sa femme

C'est en 2005 que L'amour est dans le pré a fait son apparition sur le petit écran des Français. L'émission, au départ présentée par Véronique Mounier et Alessandra Sublet, dont la carrière d'animatrice est désormais derrière elle, a finalement atterri entre les mains de Karine Le Marchand. Et autant dire qu'M6 a bien fait d'opter pour ce choix. Devenue marraine et porte-parole de la cause des agriculteurs, l'animatrice de 53 ans répare aussi les coeurs brisés par l'amour. A l'aube de la diffusion de la 17e saison de L'amour est dans le pré, dont les portraits ont déjà été diffusés, l'un des candidats emblématiques du programme, Thierry Olive, était l'invité de TPMP People, diffusé sur C8 ce samedi 14 mai. L'occasion de révéler les dessous de son quotidien chamboulé par le tournage.

En participant à la saison 7 de l'émission d'M6, Thierry Olive a vu sa vie complètement changée. L'agriculteur a fait la connaissance d'Annie, l'une des prétendantes avec qui il a voulu faire un bout de chemin. Et cette route ensemble n'est toujours pas terminée ! Depuis le tournage en 2011, le couple ne s'est pas lâché d'une semaine. Quelques mois après la diffusion de leur rencontre et de leur aventure télévisuelle, Annie disait 'oui' à Thierry le 14 septembre 2012. Près de dix ans plus tard, le bonheur est toujours au rendez-vous, enfin presque !

Face à Matthieu Delormeau, curieux de connaître la suite de leur relation, Thierry Olive a indiqué qu'en ce moment, leur vie sexuelle n'était pas aussi mouvementée qu'auparavant. Non pas par envie mais surtout pour des questions de santé d'après ses dires sur le plateau de C8 : "On a rangé beaucoup le petit outil dans le tiroir" a-t-il indiqué avant d'avouer que son diabète et la prothèse de sa hanche jouaient sur leur intimité.

Quant aux enfants, Thierry Olive et sa femme Annie ne devraient a priori pas en avoir ensemble. Si aucun n'était réfractaire à l'idée de fonder une famille, la vie en a décidé autrement : "Je suis bientôt en retraite, ma femme aussi" a-t-il précisé. Cela n'empêche pas le couple d'être toujours aussi heureux. Qui plus est, Annie était déjà maman d'une petite fille avant de prendre sa vie en main et de faire la connaissance de Thierry. Leur famille recomposée leur convient donc parfaitement. L'agriculteur a fini par récolter ce qu'il semait depuis très longtemps : beaucoup d'amour.