Thierry Olive (L'amour est dans le pré) victime d'un accident de la route, l'agriculteur était alcoolisé

Grosse frayeur ! D'après les informations de nos confrères de La Manche libre, l'un des agriculteurs emblématiques de L'amour est dans le pré a été victime d'un accident de la route vendredi 11 février 2022. Il s'agit de Thierry Olive, qui avait trouvé sa moitié dans l'émission de dating en la personne d'Annie, qu'il a épousée en 2012. La scène s'est déroulée dans la soirée, à hauteur des communes du Lorey et de Marigny, près de chez lui en Normandie.

Il était environ 22h quand Thierry Olive était au volant de sa camionnette, qui tractait une remorque remplie de bois de chauffage. D'un coup d'un seul, cette star de la septième saison de L'amour est dans le pré a été victime d'une sortie de route. Un accident certainement impressionnant, notamment en raison du poids du véhicule et de la marchandise qu'il transportait. Thierry Olive en ressort "légèrement blessé". Plus de peur que de mal, ouf.

Une fois face aux gendarmes, Thierry Olive n'a pas souhaité coopérer. En effet, toujours d'après les informations de nos confrères, il était alcoolisé et a "refusé le dépistage". Et pourtant, en France, le dépistage est obligatoire dans certains cas, comme lorsque l'accident a causé un dommage corporel. En plus des gendarmes, pas mois de neuf sapeurs-pompiers ont fait le déplacement depuis les communes voisines. Ces soldats du feu ont conduit l'exploitant agricole de 53 ans à l'hôpital Mémorial à Saint-Lô.

Thierry Olive a refusé de se soumettre au dépistage, mais d'après des sources, il présentait "des signes d'ivresse manifeste". Plus encore, il "a fait l'objet d'une procédure pour conduite sous l'emprise d'alcool" et est "en attente de son taux" après une prise de sang. Les résultats devraient être délivrés sous 72 heures.

Un an avant ce triste accident de la route, Thierry Olive avait dû faire face à une mésaventure qui aurait pu lui coûter la vie. En effet, en février 2021, il racontait sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) avoir été victime d'une violente agression. "J'ai eu la hache à vingt centimètres de mon visage. J'ai 53 ans, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il est farfelu, il est atteint au bocal !", avait-il déclaré, précisant que "ça aurait pu être très grave".