Thomas Chisholm (Top Chef) poignardé : le suspect de 19 ans appelé à se présenter devant un juge

Dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mai 2022, à Paris, Thomas Chisholm a été agressé, peu après minuit. L'ancien candidat de Top Chef (2021) se trouvait aux abords du Grand Palais, dans le chic 7e arrondissement, à l'occasion de l'événement culinaire Taste of Paris, auquel il participait avec ses équipes. D'après les premières informations relayées, une dispute aurait éclaté et cela aurait dégénéré "en rixe". Thomas Chisholm s'est alors retrouvé grièvement blessé à l'arrière de la cuisse droite après avoir reçu plusieurs coups de couteau.

Pendant qu'il était pris en charge et emmené d'urgence à l'hôpital Georges-Pompidou, un jeune homme de 19 ans a été interpellé une heure plus tard dans le XIVe arrondissement. Il s'agit d'un certain Abdelmadjid H. Ce dernier a été retrouvé en train de rentrer chez lui, le tee-shirt maculé de sang, avant d'être placé en garde à vue. Rapidement, une enquête pour "tentative d'homicide volontaire" a été ouverte. D'après nos confrères du Parisien, Abdelmadjid a été déféré et va ainsi devoir s'expliquer ce mercredi 18 mai 2022 devant un juge d'instruction.

Le suspect a déjà "contesté fermement à ce stade être l'auteur des faits" mais la police le soupçonne néanmoins d'avoir déclenché la rixe "qui a opposé deux groupes au moment des faits, puis d'avoir désigné une cible à ses troupes", nous apprend encore Le Parisien. Thomas Chisholm se serait malencontreusement retrouvé au milieu du conflit et aurait été poignardé "par erreur". Le véritable responsable des coups de couteau est quant à lui toujours recherché par les forces de l'ordre.

Ces informations viennent en tout cas confirmer les précédents dires de l'établissement ChoCho, le restaurant de Thomas Chisholm. À travers un communiqué officiel, il était précisé que le jeune chef avait été agressé par "une personne extérieure à l'équipe". Il était également précisé que son pronostic vital n'était pas engagé contrairement à ce qu'affirmaient les premières révélations.