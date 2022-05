Thomas Chisholm (Top Chef) poignardé à Paris, entre la vie et la mort ? Nouvelles révélations sur l'affaire

Un jeune chef entre la vie et la mort ? Dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mai 2022, à Paris, Thomas Chisholm a été agressé, peu après minuit. L'ancien candidat de Top Chef (2021) se trouvait aux abords du Grand Palais, dans le chic 7e arrondissement, à l'occasion d'un événement culinaire, auquel il participait avec ses équipes. Selon un rapport de police que se sont procurés nos confrères de RTL, une dispute aurait éclaté "sur fond d'alcool", et cela aurait dégénéré "en rixe". Thomas Chisholm s'est alors retrouvé grièvement blessé après avoir reçu plusieurs coups de couteau. L'auteur des faits serait un membre de son équipe. "L'employé du chef sort un couteau et le poignarde à l'arrière de la cuisse droite avant de prendre la fuite", a précisé Guillaume Chieze sur les ondes de la radio.

Les secours seraient ensuite arrivés rapidement sur place pour prendre en charge le chef, lequel a été transporté en urgence à l'hôpital Georges Pompidou, dans le 16e arrondissement. Mal en point, il aurait néanmoins "eu le temps de donner le nom de son agresseur". Ce dernier a été interpellé une heure plus tard alors qu'il rentrait chez lui. Il serait âgé de 19 ans et inconnu des services de police. Il a été placé en garde à vue. Depuis son agression, le pronostic vital de l'as des fourneaux serait engagé. Des informations confirmées par Le Parisien. Le journal assure lui aussi qu'un suspect a été arrêté, tenant dans ses mains "un T-shirt blanc maculé de taches de sang, mais ne portant aucune arme". D'après nos confrères, il aurait en revanche 29 ans mais ferait bien partie de l'équipe de cuistos de Thomas Chisholm.

Une personne extérieure à l'équipe

Mais voilà, un communiqué officiel vient de démentir une partie de ces révélations. Sur le compte Instagram officiel du restaurant de Thomas Chisholm, ChoCho, les nouvelles se veulent plutôt rassurantes et réfutent l'implication d'un employé du chef. "La nuit dernière, Thomas a été agressé dans le 7e arrondissement de Paris par une personne extérieure à l'équipe. Une enquête est en cours, qui déterminera les circonstances de l'agression. Nous ne pouvons communiquer à date de détails sur l'affaire, qui relèvent du travail de la police. Nous pouvons cependant vous assurer, à cette heure, que son pronostic vital n'est pas engagé. Par respect pour Thomas et ses proches, merci de ne pas divulguer d'informations qui pourraient s'avérer fausses", lit-on.