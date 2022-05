Top Chef : Un candidat agressé au couteau en plein Paris, son pronostic vital engagé

Rappelons qu'après sa participation à Top Chef, où il s'était démarqué par ses dressages artistiques, Thomas Chisholm avait pris du temps pour lui. "Pour l'instant, je n'ai rien de vraiment concret. J'ai plusieurs idées mais je prends le temps de réfléchir, de faire les bons choix. Je pense qu'on était 15 candidats prêts à se servir de Top Chef comme tremplin, tout le monde est d'accord pour en profiter et booster un petit peu sa carrière", avait-il confié en exclusivité à Purepeople.com après son élimination. Quelques mois plus tard, le voilà qui a ouvert Chocho, un restaurant qui propose une cuisine d'auteur raisonnée et de saison à la carte aux saveurs catalanes et américaines.