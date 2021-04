Top Chef 2021 : Thomas éliminé, des insectes servis à une ministre, Paul Pairet "scotché" !

Dans Top Chef 2021, ils étaient quinze. Aujourd'hui, après les départs d'Adrien, Yohei, Jarvis, Mathieu, Pauline, Charline et Chloé, puis les retours de Pierre et Bruno, ils sont encore huit dans la compétition. Mais lors du nouvel épisode du concours culinaire de M6 diffusé ce mercredi 7 avril, un nouveau candidat est éliminé ! Résumé de cette soirée présentée par Stéphane Rotenberg, avec Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran, Paul Pairet et de prestigieux chefs invités.

Les bouchées par Christian Le Squer : un raté gagnant !

Pour cette première épreuve, les candidats sont mis au défi par Christian Le Squer, l'un des chefs les plus emblématiques de la grande cuisine française. Il est aux commandes du restaurant d'un des plus grands palaces parisiens et cumule trois étoiles depuis douze années consécutives ! Ce soir, il propose un challenge de taille : les candidats ont pour mission de réaliser un menu comprenant entrée, plat et dessert... en trois bouchées !

Brigade d'Hélène Darroze

Mohamed et Thomas se lancent ! Ils proposent en entrée un cromesquis de beurre, une farce de concassée de tomates et lard fumé ainsi que des croûtons de pain. Pas de chance, le chef n'a pas retenu cette première bouchée et l'épreuve s'arrête là pour le duo.

Brigade de Paul Pairet

Sarah et Baptiste proposent en entrée un cône de pâte phyllo, une brunoise de salicornes et radis, du beurre fouetté à la capucine et du beurre fouetté à la fleur de sel. Le duo est qualifié pour la suite. En bouchée de plat, Sarah et Baptiste préparent du lapin, du foie gras, des champignons, du pain poêlé et une sauce moutarde. La bouchée fait son effet et c'est désormais sur le dessert qu'ils se concentrent. Les deux candidats proposent une glace au citron vert et lait de coco avec un sirop d'estragon.

Brigade de Michel Sarran

Pierre travaille solo contrairement à ses camarades. Mais il ne se limite pas ! Il prépare en entrée une sphère de crème d'huîtres à l'échalote et vinaigre de vin rouge, une gelée d'eau de mer et du panko. Et ça passe pour Pierre qui est qualifié pour la prochaine bouchée. En plat, il propose un appareil à la farine de blé noir, une brouillade d'oeufs, des dés de jambon avec un gel de cidre à l'emmental. Une bouchée qui n'est pas sélectionnée...

Brigade de Philippe Etchebest

Matthias et Bruno proposent en entrée des feuilles de briques et herbes aromatiques avec une compotée d'oignons ainsi qu'un condiment anchois et olives. Mais, manque de temps, le duo n'a pas pu intégrer le condiment à sa bouchée ! Malgré cela, ils se qualifient pour la bouchée du plat ! Matthias et Bruno préparent des gambas marinées et sautées, un panier de pommes de terre, une gelée de bouillabaisse et un condiment de rouille. Encore une fois, ça passe ! Place à la bouchée dessert qui se compose d'une sphère chocolat blanc et beurre de cacao, d'une meringue, d'un gel citron ainsi que d'un crumble aux zestes de citron vert.

Lors de la dégustation de la bouchée finale, le chef Christian Le Squer doit choisir entre les préparations de la brigade de Philippe Etchebest ou de celle de Paul Pairet. Matthias et Bruno sont gagnants et se qualifient pour la semaine prochaine !

Des fourmis dans l'assiette d'une ministre

Le chef triplement étoilé Mauro Colagreco est connu pour son engagement écologique : il a même été honoré par une feuille verte décernée par le guide Michelin en 2019. Il a récemment réalisé un plat pour dénoncer les désastres des marées noires. C'est ce qu'il demande aujourd'hui à nos candidats : proposer une assiette pour faire passer un message écologique qui leur tient à coeur. Une belle première épreuve verte dans Top Chef, où le chef est accompagné de la ministre de la Transition Ecologique Barbara Pompili, au sein même du ministère !

Arnaud, le candidat solitaire, travaille un cabillaud confit, une sauce encre de seiche, un tartare moules-salicornes-raisins de mer et une tuile encre de seiche.

Thomas de la brigade d'Hélène Darroze propose une assiette complètement grise. Un monochrome composé d'un cabillaud poché à l'encre de seiche et au charbon, d'une purée grise de chou-fleur, d'un chou-fleur au lait noir ainsi que de copeaux de chou-fleur sarrasin.

Sarah de l'équipe violette de Paul Pairet se montre très audacieuse ! Elle prépare des tempura de shiso, un caviar de fourmis noires, des fourmis rouges frites, des grillons au piment d'espelette, des carottes rôties, du cresson et des escargots. Paul Pairet est "scotché" !

Mohamed de la brigade d'Hélène Darroze se lance dans la préparation d'un ragoût de coques-couteaux-pommes de terre-algues, d'un maquereau en portefeuille, d'une sauce encre de seiche, de tellines et d'éperlans frits.

Baptiste qui évolue auprès de Paul Pairet propose un plat 100% légumes, présenté comme un sashimi ! Sa recette est la suivante : betterave rouge, daïkon, carotte jaune, jus betterave-raifort-gingembre, sauce vinaigrette.

Pierre de la brigade de Michel Sarran se lance dans un tartare de Saint-Jacques, des coques, couteaux et salicornes, un bouillon de barbes et encornets, une gelée coques marinières et encre de seiche.

Lors de la dégustation, le chef Mauro Colagreco et la ministre Barbara Pompili craquent pour l'assiette de Arnaud, qui se qualifie et intègre une brigade !

Dernière chance : les choux

Pierre de la brigade de Michel Sarran, Thomas de la brigade d'Hélène Darroze et Baptiste de la brigade de Paul Pairet s'affrontent en dernière chance. Le thème de cette ultime épreuve de la soirée est le chou !

La recette de Pierre : risotto de chou-fleur, ravioles de chou rave, crème de chou-fleur citron anguille, consommé de chou kale-anguille, pickles de chou romanesco.

La recette de Baptiste : feuilles de chou, embeurrée de chou-seiche-veau, écume de baies de genièvre, jus d'oignons rôtis, salades de choux de Bruxelles.

La recette de Thomas : chou chinois grillé, choux de Bruxelles frits, chou kale frit, condiment jaune d'oeuf, écume de jambon.

Lors de la dégustation, les chefs ont moins apprécié l'assiette de Thomas, qui est éliminé. Arnaud, candidat solitaire qui s'est qualifié, prend sa place au sein de la brigade d'Hélène Darroze.