Top Chef 2021 : Chloé éliminée, deux ex-candidats de retour, un clash et "du grand n'importe quoi" !

Après les départs d'Adrien, Yohei, Jarvis, Mathieu, Pierre, Bruno, Pauline et Charline, un nouvel épisode de Top Chef 2021 est diffusé ce jeudi 1er avril 2021 sur M6. Cette soirée, toujours présentée par Stéphane Rotenberg, a été marquée par l'élimination d'un autre candidat. Qui d'Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran ou Paul Pairet perd un membre de sa brigade ? Résumé de la soirée !

Baptiste "chiant" selon Sarah, les nerfs sont tendus

Les candidats encore en lice doivent relever le défi imposé par Christophe Pelé, chef plein de talent et d'audace à la tête d'un restaurant doublement étoilé dans un grand hôtel parisien. Lui a l'habitude de proposer des plats street food, comme des hot dog par exemple, dans son restaurant gastronomique et c'est ce qu'il demande aux jeunes candidats !

Brigade de Paul Pairet

Baptiste et Sarah combinent deux classiques de la streed food : le tacos et la galette saucisse. Ils travaillent ainsi une galette de sarrasin, une saucisse terre-mer, une compotée d'oignons, du ketchup coing-curry et des pickles de pommes de terre. Le tout présenté sous forme de tacos. Sarah galère avec ses crêpes de tacos, Baptiste gère le reste des préparations. Et ça a le don d'agacer sa camarade. "Ça me saoule un peu.J'ai l'impression que tu fais ton truc tout seul. Je te trouve un peu chiant", balance-t-elle. Les nerfs sont tendus, Paul Pairet tente d'apaiser Sarah et "ça n'aide pas", lâche-t-elle !

Brigade de Philippe Etchebest

Matthias est le seul candidat à avancer seul après l'élimination de Charline. Il envisage de proposer un fish and chips et se lance dans la préparation d'une ballottine de farce fine de lieu jaune pané, d'une salade de couteaux et coques, de pommes de terre et d'un condiment aux herbes.

Brigade de Michel Sarran

Arnaud et Thomas se lancent dans un "fish nuggets", comme ils le présentent. Le duo propose alors des nuggets de caille et cabillaud, une mayonnaise aux oignons grillés, du gel de bière, un jus de caille et des herbes. Pour Michel Sarran, ce n'est pas suffisant, le plat manque de folie ! Arnaud et Thomas réagissent et ajoutent des épices cajun à la farce du nugget.

Brigade d'Hélène Darroze

Mohamed et Chloé imaginent un kebab végétarien. Leur recette est la suivante : céleri et ananas cuits à la broche, pain pita, sauce blanche, pickles d'oignons, concombre, harissa. Hélène Darroze déteste le céleri, mais valide la belle idée de son duo. Toutefois, elle n'est pas emballée par le pain pita simple et appelle à leur créativité ! Chloé propose des mini pains frits, Mohamed souhaite rester sur l'idée du kebab... Chacun fait son pain de son côté et dresse son propre kebab ! "Du grand n'importe quoi", selon Hélène Darroze. En dressage de dernière minute, le pain de Mohamed prend le dessus.

Place à la dégustation. Le chef Christophe Pelé a éliminé l'assiette de Chloé et Mohamed au visuel. Il a préféré le fish and chips de Matthias ainsi que le tacos de Sarah et Baptiste, tous les trois qualifiés pour la semaine prochaine.

Deux candidats éliminés de retour, un loup solitaire

René et Maxime Meilleur, père et fils, sont aux commandes d'un restaurant triplement étoilés. Ils sont également les seuls chefs au monde à réaliser aujourd'hui un dessert 100% lait. C'est sur ce thème qu'ils défient les candidats qui ont pour mission de proposer un dessert à base de lait uniquement et en plusieurs textures. Exceptionnellement, pas de dernière chance ! C'est sur cette épreuve que deux candidats risquent l'élimination... et que Pierre et Bruno, déjà éliminés, tentent de réintégrer le concours ! Plus encore, les brigades sont dissoutes.

Chloé propose une panna cotta au lait fumé, un sorbet fromage blanc, un siphon riz au lait, une tuile de lait, une gelée d'eau de lait, du lait caillé et de la confiture de lait.

Mohamed réalise une tuile de peau de lait, un crémeux de lait infusé au foin, un riz au lait à la fleur d'oranger et une meringue à la fève de tonka.

Arnaud espère épater les chefs avec sa recette, qui est la suivante : royale au chocolat infusée aux céréales, écume de lait, mousse de lait d'amande-miel-vanille, gelée de lait fermenté, shortbread.

Thomas part sur un souvenir d'enfance. Il prépare un caramel de lait, une panna cotta, un crumble de lait déshydraté, un crémeux de lait et une écume de lait.

Pierre travaille un siphon de lait de riz, du dulce de leche, une glace au yaourt de brebis, un gâteau vapeur au chèvre et du fromage de brebis.

Bruno prépare une glace chocolatée à la fève de tonka, des chips de peau de lait, une brioche perdue, une compotée citron-thym ainsi qu'un praliné de graines torréfiées.

Place à la dégustation. Philippe Etchebest, Michel Sarran et Hélène Darroze dégustent les assiettes les unes après les autres, à l'aveugle. Michel Sarran a été séduit par l'assiette de Pierre, qui intègre sa brigade jaune. Philippe Etchebest et Hélène Darroze ont craqué pour le même dessert, celui de Bruno qui choisit d"intégrer la brigade bleue du chef Etchebest. Hélène Darroze choisit de qualifier Thomas.

Nouveau rebondissement ! Stéphane Rotenberg annonce que les chefs Meilleur dégustent les plats de Chloé, Mohamed et Arnaud. Un candidat intègrera une brigade, un autre sera en candidat solitaire et le dernier sera éliminé. Ils choisissent le dessert de Mohamed, qui revient dans la brigade rouge d'Hélène Darroze. Le deuxième candidat est Arnaud, qui avancera en solo. Chloé est donc éliminée.