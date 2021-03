Top Chef 2021 : Charline éliminée et en larmes, Baptiste très provocateur !

Déjà la septième semaine du concours ! Après les départs d'Adrien, Yohei, Jarvis, Mathieu, Pierre, Bruno et Pauline la semaine dernière, ils ne sont plus que huit candidats encore en lice dans Top Chef 2021. Mais à l'issue de l'épisode diffusé ce mercredi 24 mars 2021, une autre élimination est attendue ! Résumé de cette soirée présentée par Stéphane Rotenberg avec les chefs Paul Pairet, Hélène Darroze, Michel Sarran et Philippe Etchebest.

Glenn Viel s'amuse des candidats

L'épisode commence fort ! Glenn Viel, chef avant-gardiste élu chef de l'année 2020 par ses pairs, plus jeune triplement étoilé de France, propose son épreuve. Les candidats ont pour mission de reproduire à l'identique l'une de ses assiettes à base de carotte, ris de veau et sauce. Un plat à l'apparence simple mais qui cache un réel travail. Après dégustation du plat de Glenn Viel, au travail ! À l'issue de chaque étape – travailler la carotte, le ris de veau et la sauce à la façon du chef – la brigade la moins proche de l'assiette initiale est éliminée.

Brigade de Paul Pairet

Baptiste et Sarah, nouvelle arrivée dans l'équipe après l'élimination de Pauline, se mettent d'accord sur la cuisson de la carotte. Pour eux, elle est cuite dans un jus de carotte centrifugé. Pour ce qui est condiment, Glenn Viel leur donne un indice : "Si je vous dis persil et chlorophylle, on pense carotte et..." Le duo est perdu ! Et ça s'est ressenti à l'assiette : Baptiste et Sarah sont éliminés après la dégustation de la carotte.

Brigade de Michel Sarran

Thomas et Arnaud pensent à de la poudre d'amande dans le condiment. C'est un raté ! Le duo se rattrape sur le ris de veau, qu'ils roulent dans un papier absorbant. Au visuel, le chef Glenn Viel est bluffé. Mais le morceau de viande, rempli de nerfs, a été mal sélectionné par le duo ! Ils sont éliminés à cette étape !

Brigade d'Hélène Darroze

Chloé et Mohamed sont, comme tous les candidats, soumis à la devinette de Glenn Viel avec le persil. Alors que personne ne trouve, Chloé comprend l'indice et balance : "C'est la carotène !" Pour la cuisson de la carotte, le duo a tout bon : cuisson dans un jus de carotte centrifugé. Le duo galère à trouver dans quoi rouler le ris de veau... Ils finissent par trouver le linge tissé utilisé par le chef. Place au jus : après un échec, Chloé et Mohamed pensent ajouter du pamplemousse !

Brigade de Philippe Etchebest

Charline et Matthias se creusent les méninges afin de comprendre l'assiette de Glenn Viel. Ils passent avec la carotte, et Matthias travaille le ris de veau. Il comprend l'astuce mais commet une petite erreur : il cuit la viande dans du jus de carotte, et non du jus de viande comme le fait le chef. Pour la sauce, Charline devine l'ingrédient mystère : le pamplemousse. Encore faut-il savoir comment l'utiliser...

Lors de la dégustation finale, Glenn Viel doit choisir entre la brigade de Philippe Etchebest et celle d'Hélène Darroze. Il préfère l'assiette de Chloé et Mohamed, qualifiés !

Champignon en dessert : Baptiste provocateur, Arnaud recadré

Direction la forêt pour la prochaine épreuve. Régis et Jacques Marcon, chefs trois étoiles, sont les plus grands spécialistes mondiaux d'un produit : le champignon. Le duo a eu l'idée incroyable de le travailler en dessert, en version sucrée ! C'est le challenge que les chefs lancent aux candidats ce soir. Le grand gagnant aura la belle surprise de voir son assiette proposée à la carte du restaurant de Régis et Jacques Marcon.

Matthias travaille les trompettes de la mort, un champignon au goût très subtil... qui peut être perdu à la cuisson. Sa recette est la suivante : crème brûlée aux trompettes de la mort, siphon praliné, pickles de mûres, tuiles de trompettes de la mort.

Charline hérite de la morille blonde, un champignon au goût de noisette qui peut prendre une texture gluante en cas de surcuisson. Elle travaille sa morille blonde pochée aux agrumes, un siphon de morilles, une compote d'orange et un caramel déglacé à l'orange.

Sarah se voit attribuer la girolle. C'est une variété de champignon au goût raffiné et fruité. Mais attention à ne pas perdre sa texture croquante à la cuisson ! Elle part sur la préparation d'un pancake sarrasin, d'une purée de fruits et girolles, de girolles au caramel et agrumes et enfin d'une brochette de girolles.

Baptiste doit faire avec le lactaire délicieux, un champignon au goût anisé mais très peu sucré. Il surprend Paul Pairet en annonçant réaliser une omelette aux champignons ! Sa recette est la suivante : omelette sucrée, lactaires rôtis, caramel champignon coings fruit de la passion et jaunes d'oeufs au sucre. "Quel provocateur !", balance le chef.

Arnaud sublime le cèpe. C'est un champignon aux saveurs terreuses, l'idéal pour un dessert. Mais sa texture plutôt molle doit être maîtrisée... Il propose des cèpes rôtis au caramel et noisettes, un crumble cèpes, une gelée de cèpes brûlés au cacao et un crémeux chocolat noir. Michel Sarran recadre Arnaud sur sa gelée et lui rappelle que le champignon reste l'élément principal de l'assiette.

Thomas travaille la chanterelle, un champignon mousseux, léger et populaire. Attention à sa chair fragile qui peut devenir molle après cuisson. Il propose des chanterelles au sirop d'érable, une crème pâtissière aux chanterelles et une tuile crêpe dentelle.

Lors de la dégustation, Régis et Jacques Marcon ont préféré l'assiette de Sarah. Elle se qualifie et son dessert sera à la carte du restaurant des chefs !

Dernière chance

Baptiste (brigade Paul Pairet), Charline (brigade Philippe Etchebest) et Thomas (brigade Michel Sarran) s'affrontent pour cette dernière chance sur le thème du poireau.

Recette de Thomas : poireau braisé, sauce mousseline fumée, huile fumée, huile de poireau, huître, croûtons de pain, citron confit.

Recette de Charline : poireau poché aux épices, poireau crayon au barbecue, vin rouge aux agrumes.

Recette de Baptiste : poireaux rôtis, vinaigrette persil-coriandre-citron, ceviche poireau, triple jus tranché.

Lors de la dégustation, les chefs préfèrent l'assiette de Thomas. Ils sont en revanche moins fans de la préparation de Charline, qui est éliminée.