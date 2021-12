"J'ai été très touché" : Michel Sarran, viré de Top Chef, prend du recul...

Après sept ans de bons et loyaux services, Michel Sarran a été écarté de Top Chef. C'est en août dernier que la nouvelle est tombée. Dans un premier temps surpris, l'ex-acolyte de Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Paul Pairet dans le programme de M6 prend désormais du recul. En effet, auprès de nos confrères de Télé Loisirs, il dresse le bilan de cette belle aventure et revient sur son départ inattendu.

"Sur le moment j'ai été un peu surpris, mais ce sont des décisions qui sont prises par les chaînes, je n'ai pas à les commenter. Et j'ai dépassé ça, c'est digéré. Il y avait un avant Top Chef, il y aura un après. Il y en a déjà un. Si le passé me nourrit, c'est l'avenir qui m'excite", lance le célèbre chef toulousain. Ce départ forcé a aussi été l'occasion pour Michel Sarran de recevoir une véritable vague d'amour. "J'ai été très touché par les dizaines de milliers de messages que j'ai reçus. Ça fait chaud au coeur, déclare-t-il. À commencer par mes collègues de la saison passée qui m'ont tous témoigné leur affection. Sans oublier Stéphane Rotenberg. Il y a même des personnes dans la rue qui m'interpellent et m'apportent leur soutien. C'est très touchant."

Si le concours culinaire de la Six reste l'un des plus beaux souvenirs de sa carrière, le chef remplacé par Glenn Viel n'a pas toujours été très emballé à l'idée de tourner le programme. "Lorsque Top Chef m'avait contacté, je ne voulais pas et puis finalement je l'ai fait. J'avoue que ça a changé ma vie et même si on en devient un petit peu addict, parce que j'aime ces ambiances de tournage, ça reste une parenthèse dans ma vie professionnelle. Je ne suis donc pas dans cette logique-là. Mon métier, c'est de cuisiner, rappelle-t-il. Je ne suis fermé à rien mais je ne veux pas faire n'importe quoi, je ne veux pas faire de la télé pour faire de la télé. Bien sûr que je suis contacté de temps en temps pour des projets mais, pour le moment, rien n'a été acté."

Rappelons que même s'il est chef de profession, Michel Sarran est devenu... acteur ! En effet, après avoir été viré de Top Chef, il a rejoint le casting d'Ici tout commence, célèbre feuilleton de TF1. Toutefois, pas question de jouer la comédie puisqu'il interprète son propre rôle ! Une belle reconversion, en attendant de nouveaux projets.