Thomas Chisholm (Top Chef) poignardé "par erreur" et pas visé par l'attaque, d'étranges révélations...

L'annonce en a inquiété plus d'un. Il a été révélé que Thomas Chisholm, ex-candidat de "Top Chef" a été poignardé par l'un de ses employés. Plus encore, d'après certaines sources, son pronostic vital était engagé. Quelques heures plus tard, l'enquête connait de nouveaux rebondissements.

Le drame est survenu dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mai 2022, lors de la soirée de clôture de l'événement gastronomique Taste of Paris, au Grand Palais. Devant la porte C réservée aux professionnels, une violence dispute a éclaté entre deux hommes et la soirée a fini dans un bain de sang. En effet, Thomas Chisholm, ancien candidat de Top Chef (saison 12, en 2021), a été poignardé à l'arrière de la cuisse gauche. Au départ, il avait été annoncé que le coupable était l'un de ses employés. Finalement, nos confrères du Parisien apportent de nouveaux éléments. Après les faits, la police a interpellé un jeune homme de 19 ans, identifié comme Abdelmadjid H., dans le XIVe arrondissement de la capitale, alors qu'il rentrait chez lui. Il avait le t-shirt blanc maculé de sang et a été placé en garde à vue et une enquête pour "tentative de meurtre" a été ouverte. Mais en réalité, le suspect ne serait pas l'auteur du coup de couteau reçu par Thomas Chisholm. Toutefois, il tiendrait un rôle important dans cette soirée : "Les policiers le soupçonneraient en revanche d'être à l'initiative de la rixe qui a opposé deux groupes au moment des faits, puis d'avoir désigné une cible à ses troupes. Le jeune chef franco-américain aurait alors été poignardé par erreur, à la place de cette cible." Des révélations qui coïncident avec le communiqué fait par l'équipe du Chocho, restaurant parisien de Thomas Chisholm lundi 16 mai 2022. En effet, sur le compte Instagram de l'établissement, il est précisé que le jeune chef de 29 ans a été agressé par "une personne extérieure à l'équipe". Plus encore, les internautes et fidèles clients ont appris que, contrairement à ce qui avait été annoncé, le pronostic vital de Thomas Chisholm n'était pas engagé. Après la rixe, il a été conduit à l'hôpital Georges Pompidou dans le XVe arrondissement de Paris et son état s'est rapidement stabilisé. Ce nouveau rebondissement dans l'enquête survient quelques heures après que nos confrères du Parisien ont révélé que le suspect "conteste fermement à ce stade être l'auteur des faits". Affaire à suivre...