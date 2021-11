Thomas Dutronc au lit avec Laurent Baffie, Nolwenn Leroy en jupe en cuir pour L'année de la déprime

Le froid de l'hiver s'est installé en France depuis quelques jours et s'ajoute, à cet enfer glacial, la cinquième vague de Covid-19 et l'arrivée d'une troisième dose obligatoire. Tous les ingrédients sont donc réunis pour avoir le moral en berne... et ça tombe bien : Le 29 novembre 2021, tous ceux qui ont le blues se sont retrouvés entre les quatre murs des Folies Bergère de Paris, dans le neuvième arrondissement de notre capitale. Pour pleurer ensemble ? De rire, de joie, espérons-le !

Comme tous les ans, ou presque, Raphaël Mezrahi proposait effectivement sa fameuse Nuit de la déprime, transformée, en 2021, en L'année de la déprime (et même un peu plus). L'humoriste, créateur de l'évènement, et Thomas Dutronc, le parrain de cette édition, ont donc accueilli, sur la scène comme dans les sièges de la salle, chanteuses et chanteurs, comédiennes et comédiens, histoire de rendre le sourire, autant que possible, à tous ceux qui l'ont progressivement perdu ces derniers mois. Les larmes ont toutefois coulé sur quelques jours, la playlist de la soirée étant composée uniquement de titres tristes.

"A quoi sert de courir après le bonheur alors que la déprime est à portée de la main !", ironise Raphaël Mezrahi. Et c'est ainsi que Julie Zenatti est venue pousser la chansonnette ce soir-là, sur les planches des Folies Bergère, face au chanteur Ours - Charles, le fils d'Alain Souchon -, à Alice Pol, Laurent Baffie, le réalisateur Claude Lelouch, Tex, Jonathan Dassin, Nicoletta, Greg Zlap, Yvan Cassar, Romain et Thomas Leleu, Roland Romanelli, Julie et Camille Berthollet, Laurent Mariotte, Jérémy Frérot, Alexandre Tharaud, Gauvin Sers, Nolwenn Leroy, Camille Lellouche, Bénabar, Cali, Liane Fol, Gaétan Roussel, Sheila, Barbara Pravi - Eurovision 2021 -, Anne Gravoin et Jim Bauer. Même Isabelle Balkany a souhaité participer à l'aide d'un appel vidéo. Sacrée soirée...