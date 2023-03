Thomas Sotto évincé par Laurent Delahousse : son absence très remarquée auprès de Julia Vignali

Visiblement les tensions entre Thomas Sotto et Laurent Delahousse ne sont pas près de s'apaiser, et ce lundi 20 mars, le premier était aux abonnés absents ce matin. Depuis 2017, le journaliste aux commandes de Télématin avec Julia Vignali, officie aussi comme joker du compagnon d'Alice Taglioni pour les JT du week-end de France 2 et l'émission 20:30 le dimanche. Mais les choses ont changé depuis le mois de février dernier, le poste lui a été retiré. Décision difficile à digérer pour Thomas Sotto à en croire ses confidences au micro de RTL le 11 mars dernier. "Je n'ai pas très bien compris pourquoi. C'est une décision de Laurent. Je l'accepte. Je ne trouve pas ça hyper pertinent pour l'antenne... Ça a été annoncé de manière un peu brutale honnêtement. (...) Après je ne vais pas en faire un drame, c'est le bébé de Laurent, je ne le conteste pas", a-t-il fait savoir avec amertume.

Et Le Parisien s'est fait l'écho de cette histoire entre les deux hommes du groupe France Télévisions, expliquant que leur relation s'était dégradée. Selon un membre de la rédaction de France Télévisions, les deux hommes auraient eu une discussion plus qu'animée. "Thomas était en colère. Il a eu avec Laurent des échanges tendus par textos. Le dialogue est rompu entre eux...", a laissé entendre cet anonyme. Et ce lundi 20 mars, les téléspectateurs de Télématin ont eu la surprise de voir que Thomas Sotto n'était pas à l'antenne auprès de Julia Vignali. La femme de Kad Merad était accompagnée de Jean-Baptiste Marteau aux commandes du programme. Thomas Sotto est-il en congés ? Quoi qu'il en soit, suite à ces tensions rendues publiques, le groupe France Télévisions donnera sûrement de plus amples informations sur cette absence remarquée.

Échanges tendus et dialogue rompu

Selon certaines rumeurs, Julia Vignali et Thomas Sotto ne s'entendraient pas si bien que ça. "Il peut y avoir des accrochages avec Julia, mais comme dans tous les couples télé", assure cet anonyme auprès du Parisien toujours. D'après nos informations, cette affaire serait beaucoup de bruit pour rien, néanmoins. Et si sur RTL, Thomas Sotto était allé jusqu'à s'interroger sur son avenir au sein du groupe, évoquant même d'autres envies, Alexandre Kara (patron de l'info du service public) assurait récemment qu'il n'y avait "pas de guerre" entre les animateurs. "Thomas a simplement exprimé une frustration. L'incident est clos, a-t-il notamment déclaré. C'est un magazine à part entière qu'il a créé et qu'il incarne avec succès. Il est logique qu'il le présente en continu."