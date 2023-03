"Le dialogue est rompu" : Thomas Sotto évincé par Laurent Delahousse, le torchon brûle t-il entre eux ?

Néanmoins, la question du pourquoi de cette éviction persiste... Interrogé par le Parisien, un proche de Laurent Delahousse a évoqué le tempérament très possessif du journaliste. "Il est très souverainiste et pas très partageur. 20h30, c'est son bébé. Il ne veut simplement pas le lâcher", a expliqué cette source.

Pour autant, les propos lâchés publiquement par Thomas Sotto déplaisent. Une réaction "inutile et contreproductive" selon certains employés de France Télévisions. "Ce sont un peu des gamineries, ça ne sert pas sa cause", affirme même l'un d'entre eux. Selon ses propres dires, le journaliste pourrait même quitter la tête de Télématin d'ici peu. "On ne voit pas très bien où il pourrait aller. Il a déjà beaucoup changé de crémeries ces dernières années... Il n'est jamais content nulle part. Il a un côté Calimero ouin-ouin", s'agacent certains collègues. Enfin, la question de son entente avec Julia Vignali plane aussi... Selon certaines rumeurs, les deux acolytes ne s'entendraient pas si bien que ça. "Il peut y avoir des accrochages avec Julia, mais comme dans tous les couples télé", assure un anonyme auprès du Parisien toujours. D'après nos informations, cette affaire serait beaucoup de bruit pour rien. La déclaration de Thomas Sotto sur RTL aurait été montée en épingle.

Affaire à suivre donc !