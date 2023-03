Thomas Sotto écarté de l'antenne par Laurent Delahousse "de manière un peu brutale" : confidences inattendues

Samedi 11 mars 2023, Thomas Sotto a fait d'étonnantes révélations au micro d'Eric Dussart dans On refait la télé sur RTL. Le journaliste de Télématin est revenu sur son rôle de joker de Laurent Delahousse sur France 2. Depuis 2017, il reprend en effet les commandes du 20H de la deuxième chaîne lorsque son confrère s'absente. Mais ce n'est pas tout, il lui était également confié le magazine 20h30 le dimanche. Mais lors des dernières vacances de Laurent Delahousse, Thomas Sotto n'a pas récupéré ce rendez-vous devenu incontournable. Ce qui a aiguisé la curiosité d'Eric Dussart.

"Pourquoi ce week-end-là vous n'avez pas également assuré, contrairement à d'habitude, la présentation de 20h30 le dimanche, le magazine du dimanche soir ?", a demandé ce dernier à son invité. Et pour Thomas Sotto de révéler en toute transparence : "C'est quelque chose qui m'a surpris aussi pour tout vous dire". L'acolyte de Julia Vignali le matin a poursuivi : "Ça faisait six ans que ça se passait comme ça. Mais là, la règle a changé. Si je suis tout à fait honnête, je n'ai pas très bien compris pourquoi... C'est une décision de Laurent donc je l'accepte, mais je ne trouve pas ça hyper pertinent pour l'antenne."

On m'a dit que les règles changeaient

Thomas Sotto ajoute que cette décision lui a été annoncée "de manière un peu brutale", alors qu'il avait déjà commencé à travailler sur le nouveau numéro du magazine. "J'étais en train de préparer le 20h30 avec Stephan Eicher et on m'a dit que les règles changeaient. C'était quelques jours avant", a-t-il confié. Le présentateur affirme par ailleurs avoir eu une discussion avec Laurent Delahousse sans toutefois en révéler le contenu.

De nature fair-play, Thomas Sotto fait savoir qu'il n'en veut néanmoins pas du tout au compagnon d'Alice Taglioni. "Je ne vais pas en faire un drame. Tout ça, c'est le bébé de Laurent, je ne le conteste pas. C'est lui qui au début m'avait dit de venir sur France 2 pour être son joker sur les 20 heures et les 20h30... Bon, ce n'est pas très grave. (...) On m'a expliqué que c'était comme ça, je ne suis pas un mec à problème", a-t-il exprimé, reconnaissant tout de même être déçu de la tournure des choses : "Ça me manque de ne pas le faire, je le dis sincèrement."