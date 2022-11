Alice Taglioni de sortie avec Laurent Delahousse : rare apparition du couple pour applaudir Sofiane Pamart

Sofiane Pamart a mis le feu à l'AccorHotels Arena de Bercy à Paris ce jeudi 17 novembre. Le pianiste de 32 ans a réalisé l'exploit de remplir l'immense salle à la seule force de ses doigts et de son piano. Un show retentissant que personne n'avait réalisé jusque-là. Lui qui, jusqu'à présent, s'était contenté de mettre l'ambiance à la salle Pleyel a visé bien plus haut et il a eu raison de le faire puisque le public a suivi. C'est ainsi que le Lillois a joué devant un Paris-Bercy plein à craquer, à guichets fermés, sous le regard fier de ses deux parents et de nombreuses célébrités venues l'applaudir. Il faut dire qu'en termes de spectacle, autant sonore que visuel, le plaisir était au rendez-vous.

Comme l'a indiqué Radio France qui a eu la chance d'assister à l'événement, Sofiane Pamart a fait défiler les invités sur la scène. Parmi eux, de nombreux rappeurs dont JoeyStarr, Rilès, SCH, Médine, Laylow, Scylla et tant d'autres. S'il a fait rêver bon nombre de spectateurs en faisant glisser ses doigts sur les touches de tous les pianos qu'il avait réquisitionnés pour l'occasion, il a terminé en enflammant l'un d'entre eux, littéralement ! Équipé d'un pistolet à flammes, le musicien a attendu d'avoir terminé le show et fait défiler ses convives pour faire brûler son instrument. Un spectacle à la hauteur des attentes de tous, y compris des VIP venus assister à son concert.

Alice Taglioni et Laurent Delahousse, toujours très amoureux

Ce n'est pas tous les jours qu'un violoniste, violoncelliste, bassiste ou pianiste remplit une salle telle que l'AccorHotels Arena de Paris. Alors pour célébrer l'événement comme il se doit, hors de question que chacun rentre chez soi à l'issue de la prestation. Sofiane Pamart a organisé une afterparty après son concert pour que tout le monde se réunisse et célèbre ensemble ce beau succès.

Parmi les invités de Sofiane, on pouvait retrouver Karidja Touré en compagnie du comédien et cinéaste Franck Gastambide, les rappeurs Josman et JoeyStarr, l'artiste Kimberose et son compagnon, la rappeuse suisse Chilla et deux invités surprises qui n'avaient rien à voir avec la musique : Alice Taglioni et Laurent Delahousse. Bonnet pour elle, casquette pour lui, le couple, écharpes autour du cou, a pris la pose aux côtés de l'artiste qu'il était venu applaudir. Une apparition suffisamment rare pour être soulignée. Sans leurs deux enfants (Swann, 6 ans, Lino, bientôt 2 ans) ainsi que Charlie, le fils que l'actrice a eu avec Jocelyn Quivrin, les tourtereaux ont pu profiter d'un moment à deux avant de retrouver leur famille. Dix ans après leur coup de foudre, Alice et Laurent semblent toujours au diapason !