"Arrêter le sexe pendant trois mois !" : Julia Vignali coquine, elle choque Thomas Sotto et ses collègues

Toujours pétillante et souriante, Julia Vignali est de plus en plus à l'aise sur le plateau de Télématin, où elle brille chaque jour depuis août 2021 avec son compère Thomas Sotto. Et si elle avait été mise très mal à l'aise par l'interview en direct qu'elle avait dû réaliser de son mari, l'acteur Kad Merad , il y a quelques mois, c'est généralement elle qui s'amuse à gêner les autres participants par ses remarques espiègles.

Comme elle l'a fait ce jeudi d'ailleurs : alors qu'ils abordaient le sujet de la diététique à suivre lorsque l'on s'apprête à courir un marathon avec leur chroniqueur Samuel Olivier, la jeune femme s'est permis une petite remarque... un peu coquine ! Rebondissant sur les propos de ses collègues qui trouvaient que le menu prescrit manquait "de kebab" ou encore "de cheeseburger et de raclette aussi", et refusaient d'arrêter le gâteau au chocolat, la jeune femme a lancé : "Et elle ne vous a pas dit non plus qu'il fallait arrêter le sexe pendant les trois prochains mois ?".

"Temps mort !"

Faussement choqué, mais surtout bouche-bée, Thomas Sotto n'a pas pu vraiment réagir au propos de sa collègue et a lancé un simple : "Temps mort", sous les rires du plateau. "Mais c'est vrai !", a continué la jeune femme, très vite coupée par le joker du JT de France 2. "Merci beaucoup à vous Samuel. On va passer à la météo peut-être ?".

Amusée, Julia Vignali a alors confirmé, avant que l'émission ne reprenne son cours normal. Un naturel qui fait plaisir à voir en tout cas de la part de la quadragénaire, de plus en plus populaire chez les téléspectateurs. Elle avait d'ailleurs ému tout le monde récemment en versant quelques larmes au départ de l'une des maquilleuses de l'émission.

Très heureuse dans sa vie professionnelle, elle l'est également dans sa vie privée : après huit ans d'amour, elle a épousé son compagnon Kad Merad en novembre dernier, en tout petit comité et en toute discrétion. Ensemble depuis 2014, les deux amoureux ont déjà fait plusieurs apparitions publiques, notamment au Festival de Cannes ou pour la cérémonie des Magritte, en Belgique. Et forment une belle famille recomposée : d'un premier mariage, Julia Vignali a un fils de dix ans, Luigi. Kad Merad, quant à lui, a également un fils, Kalil, âgé de 18 ans.