"Mon amour" : Kad Merad se lâche face à sa compagne Julia Vignali dans Télématin

Ce mercredi 14 septembre 2022, Julia Vignali et Thomas Sotto étaient aux commandes d'une nouvelle émission de Télématin, sur France 2. Et le duo a reçu un invité très apprécié de la présentatrice de 47 ans. En effet, c'est son compagnon Kad Merad qui siégeait sur le fauteuil près des deux animateurs. Et on peut dire qu'il s'est lâché.

C'est dans le cadre de la promotion de son nouveau film Citoyen d'honneur (en salles dès aujourd'hui), réalisé par Mohamed Hamidi, qu'il été convié. Il y a incarne Samir Amin, un Prix Nobel de littérature qui vit à Paris et qui refuse systématiquement toutes les invitations venant de son pays natal, l'Algérie. Mais un jour, il décide de s'y rendre pour être décoré "Citoyen d'honneur" de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né.

Sur le plateau, Kad Merad a retrouvé Julia Vignali. Et le public n'est pas sans savoir que l'acteur de 58 ans forme un couple avec la divine brune depuis plusieurs années. Une idylle officialisée en 2016. Bien qu'ils soient discrets en ce qui concerne leur vie privée, ils ne pouvaient pas faire comme s'ils ne se connaissaient pas. "Kad, comme on se tutoie dans la vraie vie... et bien, même si chacun va faire son travail, je te propose de te tutoyer. Ça te va ?", la déclaré la maman de Luigi (fruit de son ancienne union avec Julien). Et le papa de Khalil (né de ses amours passées avec la parolière et écrivaine Emmanuelle Cosso) de répondre : "Ok mon amour, on y va !" Une déclaration intime qui a dû ravir le public.

Amusé, Thomas Sotto a aussi souhaité réagir avec humour : "Moi, comme je ne te connais pas donc je vais vous vouvoyer." "Ok, mon amour, aussi", a répondu son invité avant de découvrir un tendre et drôle message de son ami Jamel Debbouze et de parler sérieusement de son travail.

Même quand il n'est pas sur le plateau, Kad Merad fait parfois parler de lui dans Télématin. Le 8 septembre dernier par exemple, été évoqué une vente aux enchères d'objets liés au film Jurassic Park. La journaliste Anne-Claire Poignard a demandé aux deux présentateurs s'ils ont déjà rêvé d'avoir un dinosaure dans leur salon. "Evidemment. Mais moi, j'en ai un dans mon salon. (...) Oui. Je pense à mon mari !", avait répondu Julia Vignali.